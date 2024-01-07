الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كتلة الحوار تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

توجه وفد رسمي من كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتلة الحوار، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

والتقى وفد كتلة الحوار مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مهنئين قداسته وكل الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، متمنين لمصرنا الحبيبة دوام المحبة والازدهار.

شارك في الزيارة النائبة مارجريت عازر، سكرتير عام كتلة الحوار، والكاتبة الصحفية نرمين ميشيل، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، والكاتب الصحفي حازم الملاح، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار.

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