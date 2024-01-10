كواليس الصراع على منصب نقيب المحامين.. ومفاجأة فى موعد إجراء الانتخابات

كشفت مصادر بمجلس نقابة المحامين عن مواعيد إجراء الانتخابات على منصب النقيب العام وعضوية المجلس، والمقررة خلال العام الجاري.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الانتخابات ستعقد خلال شهر أبريل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، في حين أنه يجري الاتفاق على عقد اجتماع لمجلس النقابة خلال أيام لتحديد مواعيد فتح باب التقدم بالأوراق والطعون والدعاية وغيره.

وأوضحت المصادر أن القانون ينص على تحديد مواعيد إجراء الانتخابات قبل انتهاء مدة المجلس الحالي بشهرين، ولكن ذلك يشير إلى إجراء الانتخابات خلال شهر رمضان بما يمثل عقبة، وعليه فتم التوافق على الالتزام بإعلان مواعيد الانتخابات قبل شهرين ولكن يوم إجراء الانتخابات سيكون بعد عيد الفطر حرصا على مشاركة متميزة من المحامين.

علام يبدأ جولاته من الصعيد ويستعرض إنجازاته

يأتي ذلك وسط صراع انطلق مبكرا على منصب النقيب، حيث بدأ النقيب الحالي عبدالحليم علام، جولاته في محافظات الصعيد افتتح خلالها عددا من المشروعات من غرف المحامين في المحاكم ونواد وغيرها، وعقد خلالها عدة لقاءات مع المحامين استعرض خلالها ما حققه خلال الفترة الماضية ورؤيته لإدارة النقابة خلال المرحلة المقبلة.

يراهن علام على ما حققه خلال الفترة الماضية من تحقيق اللامركزية في النقابة من خلال إعطاء النقابات الفرعية صلاحيات في استخراج كارنيهات العضوية وجلسات حلف اليمين، والحصول على موافقات مشروع العلاج، بعد أن كان المحامي يتطلب منه الذهاب الى مقر النقابة العامة للحصول على أي من ذلك.

كما أولى علام ملف الأندية اهتمامًا خاصًا، وبالأخص نادي جليم الذي يغني به المحامين في كل محفل، وقام بعدة جولات تفقدية لأندية المحامين في محافظات عدة ووعد بإنشاء أندية كثيرة في الفترة المقبلة على غرار نادي جليم.

كما يستعرض علام في كل مناسبة ما حققه من تطوير في وضع منظومة في إدارة نقابة المحامين، مع إشارات ثابتة لما كان يتم من فساد قبل تولي رجائي عطية النقيب السابق المسئولية، سواء في مشروعات بعينها أو إهدار أموال المحامين خلال الاحتفالات وغيرها.



حمدي يعلن عزمه جمع توقعات بعدم استمراره

من جهته أعلن المحامي حمدي خليفة، نقيب المحامين الأسبق، عزمه الترشح على منصب نقيب المحامين في الانتخابات المقرر إجراؤها خلال العام الجاري.

وقال خليفة في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: أؤكد عزمي الترشح على منصب نقيب المحامين لاستكمال ما بدأته من إنجازات ومصالح للمحامين خلال فترة تولي المسؤولية، وقد وصلتني اتصالات من الجمعية العمومية تطالبني بالترشح على المنصب وسوف أستجيب لها.

وأشار إلى أنه على تواصل مع القيادات النقابية على مستوى الجمهورية لقياس موقف الجمعية العمومية؛ وللعمل على تشكيل قائمة انتخابية لخوض الانتخابات على منصب النقيب وعضوية المجلس.

كما أوضح أنه حرص خلال الفترة الماضية على عدم الترشح في الانتخابات إيمانا منه بضرورة تداول المناصب النقابية وفتح الباب لظهور فكر مختلف، ولكن هناك العديد من الأمور محل التقصير التي تستوجب علي الترشح هذه المرة حرصا على مصالح المحامين في المقام الأول.

ولفت إلى أنه كان له دور خلال الانتخابات الماضية وما سبقها بتقريب وجهات النظر بين المرشحين ذوي الأفكار المتشابهة حرصا على عدم تفتيت الأصوات، وأن علاقته طيبة بجميع القيادات النقابية على اختلاف توجهاتها.

ولكن تشير عدة توقعات إلى أن حمدي خليفة لن يكمل السباق الانتخابي كعادته، فهو قد أعلن خلال انتخابات ٢٠٢٠ نيته الترشح وتراجع وكذلك خلال الانتخابات التكميلية التي أجريت في ٢٠٢٢.

سامح عاشور يتقدم باستقالته من مجلس الشيوخ.. ويعلن خوضه الانتخابات

كما استعد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق لخوض الانتخابات، وتقدم بطلب استقالة من مجلس الشيوخ.

ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على الاستقالة المقدمة من عضو المجلس سامح عاشور، وقال عاشور خلال جلسة الأمس أثناء مناقشة طلب استقالته: يعز علي مغادرة مجلس الشيوخ ولكن عزائي الانتقال من غرفة وطنية لغرفة وطنية أخرى وهي نقابة المحامين.

وأضاف: نقابة المحامين هي موطني وعنواني الذي أعتز بها وضرورة تضافر الجهود في المرحلة القادمة لرفع شأن مهنة المحاماة والمحامين في مصر.

ووجه اعتزازه لرئيس مجلس الشيوخ ونواب المجلس، مؤكدًا أن نقابة المحامين نافذة وطنية مثل نافذة مجلس الشيوخ وانحازت عبر تاريخها للقضية الوطنية حتى ثورة ٣٠ يونيو.