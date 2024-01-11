353 مرشحًا فى انتخابات التجديد النصفى لـ"المهندسين" حتى الآن

واصلت نقابة المهندسين، لليوم الرابع على التوالي، تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، بمقر النقابة العامة للمهندسين وجميع مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات.

ويستمر تلقي طلبات وأوراق المرشحين من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 6 مساء طوال أيام الأسبوع، وحتى يوم الثلاثاء 23 يناير 2024.

الالتزام بحكم القضاء الإداري

وأكد الدكتورالمهندس أحمد البدوي سيد، وكيل النقابة ووكيل اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، التزام اللجنة بحكم القضاء الإداري فيما يتعلق بشَرطي الفيش والتشبيه وتحليل المخدرات، مضيفًا: "حكم القضاء هو عنوان الحقيقة، وأحكام القضاء الإداري خاصة تحوز الحجية أمام الكافة، وتتمتع بالقوة التنفيذية، لأنها في النهاية تتعلق بإقرار الحق وتحقيق المصلحة العامة، وهو ما تحرص عليه اللجنة العليا للانتخابات، والتي تؤكد التزامها التام بما جاء في حكم المحكمة".

وقال إن الهدف الأساسي للجنة الانتخابات هو إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعكس إرادة جموع المهندسين، وتليق بالمهندسين بناة الوطن، وبنقابة المهندسين إحدى أعرق النقابات".

وأشاد وكيل لجنة الانتخابات بالتزام المهندسين باستيفاء كل شروط الترشح، لافتًا إلى أن كل من يتقدم للترشح في النقابة على درجة كبيرة من الوعي، والحرص على المشاركة في خدمة جموع المهندسين، فجوهر التنافس في انتخابات المهندسين هو التنافس على خدمة المهندسين من خلال العمل النقابي.

يذكر أنه خلال نهاية اليوم الثالث، بلغ إجمالي أعداد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية عدد (353) مرشحًا، إذ تقدم 140 مرشحًا للمنافسة على (43) مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب، و213 مرشحًا للمنافسة على (175) مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية.

وتجري انتخابات التجديد النصفي على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية: بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، ومجالس شعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات: بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.