الأربعاء 10 يناير 2024
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سياسي

افتتاح نادى المحامين بقفط.. و"علام" يشهد جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد

جانب من افتتاح نادي
جانب من افتتاح نادي المحامين بقفط

افتتح نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، نادي محاميي قفط بقنا، وذلك بعد تطويره بشكل كامل في عهده بالشكل الذي يليق بالمحامين، حيث كان في السابق عبارة عن كتلة بنائية دون أي خدمات، واستمرت حالة الإهمال حتى أصبح مهجورًا.

وفي نهاية 2022، وبعد تولي عبدالحليم علام، منصب نقيب المحامين، أولى ملف الأندية اهتمامًا خاصًا، وقام بعدة جولات تفقدية لأندية المحامين ومنها نادي قفط.

ووجه بضرورة تطويره وفرشه وتأثيثه بأحدث الأثاثات والمفروشات ليكون لائقًا بالمحامين، إلى جانب إنشاء منطقة الكيدز أريا وتجهيزها بما يلزم من ألعاب ترفيهية للأطفال.

ويولي عبدالحليم علام نقيب المحامين، أهمية كبيرة لملف تطوير أندية المحامين واستحداث المزيد منها، وذلك لدورها المهم في تنمية الروح الاجتماعية بين زملاء المهنة، وكونها متنفسا للمحامين وأسرهم.

في سياق متصل، قام نقيب المحامين، بإجراء جلسة حلف يمين قانونية للأعضاء الجدد بالفرعية، وذلك تيسيرًا عليهم من تحمل مشقة عناء السفر، والانتقال إلى النقابة العامة بالقاهرة.

وتعد هذه هي الجلسة الثانية التي يعقدها نقيب المحامين، في مقر النقابات الفرعية، بعد الجلسة التي عقدها بمقر فرعية سوهاج.

نقيب المحامين نادى المحامين حلف يمين أعضاء الجدد جولات تفقدية

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