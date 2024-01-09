الثلاثاء 09 يناير 2024
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سياسي

لليوم الثاني.. استمرار تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

لليوم الثاني على التوالي، واصلت نقابة المهندسين تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، بالنقابة العامة وجميع مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات، التي تشهد تلقي الطلبات طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً.

وأكد المهندس محمود حامد عرفات- الأمين العام للنقابة، انتظام سير عملية التقديم في يومها الثاني، حيث تباشر اللجنة المختصة تلقي طلبات وأوراق المرشحين في النقابة العامة والنقابات الفرعية، مثمنًا استجابة المهندسين المرشحين لاستكمال ملفاتهم، وفقًا للشروط التي أعلنتها النقابة.

هناك متابعة دقيقة لانتظام سير الإجراءات

وقال الأمين العام لنقابة المهندسين: "إن هناك متابعة دقيقة لانتظام سير الإجراءات، إذ نعمل على تذليل أي عقبات طارئة، وتقديم كل التيسيرات اللازمة للسادة المهندسين"، مشددًا على حرص نقابة المهندسين على سير الإجراءات بشفافية، والوقوف على مسافة واحدة من كل المتقدمين وراغبي الترشح، وتذليل أي معوقات إدارية أو تنظيمية قد تواجههم، كي تتم عملية التقديم بسهولة ويسر، لافتًا أن العملية التنظيمية للتسجيل والتقديم تجري في سلاسة دون أي تعقيدات حتى الآن، إذ لا تستغرق الإجراءات سوى دقائق معدودة، حرصًا على وقت المهندسين، ولضمان عدم التزاحم.

كما نوَّه إلى وضع آلية عمل متكاملة لمنظومة إجراءات التسجيل والتقديم للترشح عبر شبكة إلكترونية متطورة وموحدة، تجمع وتربط بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، ومن ثم تتوفر قاعدة بيانات شاملة لكل النقابات، كما يتسنى المتابعة اللحظية لعملية التقديم للترشح على كافة المستويات والأعداد.

وكشف "عرفات" أنه خلال اليوم الأول، بلغ إجمالي عدد المتقدمين للترشح، سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية عدد (271) مرشحًا، إذ تقدم 109 مرشحين للمنافسة على (43) مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب، و162 مرشحًا للمنافسة على (175) مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية.

وأوضح: "نعمل وفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية، إذ سيتواصل تلقي طلبات الترشح حتى يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، فيما سيُفتح باب تلقي التنازلات والطعون يومي الأحد والإثنين 28-29 يناير الجاري، بينما من المقرر إجراء الانتخابات في شهر فبراير المقبل".

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