الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

سياسي

الملتقى القانوني العربي يختتم أعماله ويوصي بتعديل قانون الإثبات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد المجلس العربي للتنمية القانونية ملتقاه القانوني الدوري لعام 2024، تحت رعاية الدكتور حسن جميعي رئيس قسم القانون المدني الأسبق ورئيس مركز جامعة القاهرة للتحكيم، بالتعاون مع مجموعة سعودي القانونية.

وناقش الملتقى خلال فعالياته تقديم أدلة الإثبات أمام القضاء المدني، وتضمنت فعاليات الملتقى محاضرة حول أدلة الإثبات أمام القضاء ـ وإطلالة على أثر التطور التكنولوجي  والتقنيات المستحدثة على أدلة الإثبات ألقاها الدكتور حسن جميعي.

كما تضمن محاضرة أخرى بعنوان أهم التطبيقات القضائية بشأن مبادئ وطرق الإثبات في ضوء أحدث ما صدر من قضاء دوائر المحاكم العليا، ألقاها المحامي إبراهيم سعودي رئيس المجلس العربي للتنمية القانونية.

وقد شارك في اللقاء عدد كبير من المحامين وأساتذة القانون والمشتغلين بالعمل القانوني، بمشاركة عربية من فلسطين والجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب الشقيق.

txt

لأول مرة.. تدوين مواد حصانة المحامين على بطاقة العضويات الجديدة

txt

"المحامين": 500 جنيه منحة استثنائية للمستحقين للمعاشات بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وأنهى الملتقى فعالياته بتوصيات كان أبرزها ضرورة التوعية الاجتماعية بوسائل الاثبات الالكترونية الحديثة وقانون التوقيع الإلكتروني المنظم لها بوصفها أداة الإثبات في الحال والمستقبل.

كما تضمنت التوصيات، المطالبة بتعديل المادة 60 من قانون الإثبات والتي تنص على أنه في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

وتأتي هذه التوصية لتدني نصاب الإثبات بشهادة الشهود الذي لم يتم تعديله منذ عام 2007.

تكريم اسم المرحوم رجائي عطية نقيب المحامين السابق

وفي ختام الملتقى قام المجلس بتكريم اسم الفقيه القانوني الجليل المرحوم رجائي عطية نقيب المحامين السابق، وتكريم الدكتور حسن  عبد الباسط جميعي على مجموع ما أثرى به الثقافة القانونية من أعمال.

رجائي عطية المحامين المجلس العربي للتنمية القانونية الدكتور حسن جميعي إبراهيم سعودي

الأكثر قراءة

"الشيوخ" يوافق على استقالة سامح عاشور.. والأخير: استقلت لخوض انتخابات "المحامين"

بسبب "قلبه".. نكشف خطوة الأهلى الأخيرة قبل ضم وسام أبوعلى

عاجل.. إصابة 30 جنديًا إسرائيليًا جراء انفجار شاحنة بالمواد المتفجرة

سببان وراء رفض عبدالله السعيد تجديد عقده مع بيراميدز

بتبيع مناديل.. اعترافات صادمة للمتهم بسحل ابنته فى وسط البلد

وزير التعليم: إستراتيجية جديدة للقضاء على "بعبع" الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ95 العدوان.. قصف متواصل واقتحامات للمنازل واعتقالات في غزة والضفة

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان