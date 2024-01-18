الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

557 مرشحا في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

المهندس محمود حامد
المهندس محمود حامد عرفات

يتواصل بمقر النقابة العامة للمهندسين وجميع مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات، تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي، لليوم الحادي عشر على التوالي.

وقال المهندس محمود حامد عرفات- الأمين العام للنقابة، إن اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين تباشر أعمالها في تلقي أوراق المرشحين طوال أيام الأسبوع، إذ تعمل يوميا حتى في العطلات الرسمية من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً، حيث يتقدم المهندس بنفسه للترشح، كما يجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقاري وفقًا للضوابط المحددة، مشيرًا إلى أنه من المقرر استمرار تلقي الطلبات حتى يوم الثلاثاء 23 يناير 2024؛ ليغلق بعدها باب الترشح وفقًا للجدول الزمني المحدد للانتخابات المزمع إجرائها فبراير المقبل، فيما سيفتح باب تلقي التنازلات والطعون يومي الأحد والإثنين 28-29 يناير الجاري.

إجمالي أعداد المتقدمين للترشح

وأضاف عرفات: “شهدت الأيام العشر الماضية، منذ فتح باب الترشح إقبالًا ملحوظًا، إذ بلغ إجمالي أعداد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية عدد (557) مرشحًا، حيث تقدم 209 مرشحين للمنافسة على (43) مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب، و348 مرشحًا للمنافسة على (175) مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية".

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجرى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

النقابة العامة للمهندسين التجديد النصفي نقابة المهندسين المهندسين النقابة العامة النقابات الفرعية

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من رئيس مصلحة الضرائب بشأن منظومة "الإيصال الإلكتروني"

أمطار غزيرة تضرب البلاد خلال ساعات

سقوط محامٍ من الدور الأول بمحكمة في المنصورة

تمرد داخل جيش الاحتلال.. الجنود يرفضون مواصلة الحرب في غزة

يسرا في جولة سياحية بمعبد إدفو.. تفاصيل "ساعة ونصف مبهرة" (خاص)

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس

مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة فى جنوب لبنان

بسبب العدوان الإسرائيلى.. ارتفاع حاد فى مؤشر الأسعار خلال 2023 فى فلسطين