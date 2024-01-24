الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بعد غلق باب الترشح.. 18 مرشحًا يتنافسون على مقاعد نقابة المهندسين بأسيوط

لجنة أسيوط
لجنة أسيوط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي 2024 بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، استقبالها لـ18 مرشحًا يتنافسون على المقاعد السبعة الفرعية، والتي ستجرى عليها الانتخابات يوم الجمعة الموافق الـ23 من فبراير 2024م.

وكشف المهندس خالد محمد خالد شريت رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط، أن لجنة تلقي طلبات الترشح قد أغلقت باب تلقى طلبات الترشح وفق الموعد المحدد قانونًا، لافتًا إلى أنه تقدم لها 18 مرشحًا للتنافس على عضوية مقاعد مجلس الإدارة السبعة بالنقابة الفرعية بأسيوط، منهم 7 مهندسين على المقاعد الثلاثة للهندسة المدنية، و6 مرشحين على مقعدي ميكانيكا، وثلاثة مرشحين على مقعد الهندسة الكهربائية، ومرشحان على مقعد هندسة التعدين والبترول والفلزات بالنقابة الفرعية بأسيوط.

 

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إغلاق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

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وأضاف رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط، أن اللجنة استقبلت أيضًا أوراق ثمانية مرشحين للتنافس على مقاعد الشُعب الهندسية بالنقابة العامة فوق وتحت السن، وهم المهندس عمرو إبراهيم الحداد مقرر لجنة العلاقات العامة والإعلام بالنقابة الفرعية بأسيوط، ودكتور مهندس طارق سيد أبوزيد هريدي واللذين ترشحا على مقاعد شُعبة الهندسة المدنية.

 

كما استقبلت اللجنة أوراق ترشح المهندس أحمد محمد خليل عضو مجلس الإدارة السابق، والذي ينافس للحصول على أحد مقاعد شُعبة الهندسة الكهربائية بالنقابة العامة، والمهندس أحمد مصطفى حسين، والمهندسة فريال عمر أحمد، واللذين ترشحا للمنافسة على مقاعد شُعبة الهندسة الميكانيكية بالنقابة العامة، والمهندسة فاطمة عبد الحليم أحمد عضوة مجلس الإدارة سابقًا، والمهندسة مونيكا وجيه شكري، واللتان ترشحتا على مقاعد شُعبة الهندسة المعمارية بالنقابة العامة، بالإضافة للمهندس معتز منير فكري والذي ينافس للحصول على مقعد شُعبة هندسة التعدين والفلزات.

 

الطعون الخاصة بالمرشحين

 

وأوضح المهندس عبد الله فتحي هشام، عضو لجنة الانتخابات بأسيوط، أن اللجنة سوف تستقبل الطعون الخاصة بالمرشحين وطلبات التنازل يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر يناير الجاري بمقر نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق الـ23 من شهر فبراير القادم.

وأشار المهندس علي جلال عضو اللجنة، إلى أن لجنة الانتخابات الفرعية كانت في حالة انعقاد دائم طوال فترة تلقي طلبات الترشيح حرصًا منها على خدمة الزملاء المهندسين وتذليل كافة العقبات، بما يضمن حسن سير العمل في مُناخ يتسم بالحيادية والشفافية.

من جهته فقد أشاد المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، بما قامت به لجنة الانتخابات من جهد وعمل ساهم في ظهور النقابة بصورة مشرفة خلال فترة تلقى طلبات الترشح، سادت خلالها روح المودة والمحبة بين جميع المترشحين، ودون حدوث أي مشكلات، وقيام اللجنة بتذليل كافة المعوقات أمام المهندسين المتقدمين للترشح في انتخابات التجديد النصفي، متمنيًا أن تكون الانتخابات القادمة بمثابة عرس ديمقراطي يؤكد على عراقة نقابة المهندسين ومكانتها التاريخية والدور البارز والهام لأعضائها.

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