نقيب المحامين يشكل لجنة لوضع معايير لضمان نزاهة العملية الانتخابية

كشف ناصر العمري، عضو مجلس نقابة المحامين، عن توافق مجلس النقابة برئاسة النقيب عبد الحليم علام، في اجتماعه الماضي على تشكيل لجنة لإعداد التعليمات التي تتعلق بالانتخابات لتسليمها إلى اللجنة القضائية المشرفة، وذلك لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

وقال العمري في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه تم الاتفاق على عدد من القواعد منها إشراف القاضي على الصندوق والتصويت بالبطاقة والكارنيه في مظاريف مغلقة، وحضور مناديب المرشحين لكل مراحل العملية من التصويت والفرز وحقهم في استلام محاضر رسمية من نتائج الفرز في اللجان.

وأشار إلى أن اللجنة تضم في عضويتها كل من محمود الداخلي ونبيل عبد السلام ومحمد عبد الستار وعبد الحفيظ الروبي ومحمد عبد الستار وناصر العمري ومجدي سخي.

وسبق أن أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن المواعيد الإجرائية الخاصة بانتخابات النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة الـ٢٨، والمقررة ٩ مارس المقبل.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وعلى قرار مجلس النقابة العامة للمحامين في جلسته الخميس الماضي بشأن فتح باب الترشح والدعوة لانتخابات النقابة العامة، وعلى القرار الصادر من نقيب المحامين بشأن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.

ويبدأ تلقى طلبات الترشح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة من السبت الموافق 27/1/2024، وحتى الأربعاء الموافق 31/1/2024، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساءً.

على أن يتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3/2/2024، ثم تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، من ٤ حتى ٦ فبراير ٢٠٢٤.

يلي ذلك مرحلة الفصل في الطعون والتظلمات، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024، على أن يعقب ذلك إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024، وإعلان كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024.

ويتم تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024، ثم إعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024.

وتجري انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024، وجولة الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.