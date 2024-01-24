الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إغلاق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

المهندسين
المهندسين

انتهت مساء أمس الثلاثاء، مرحلة تقديم طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، حيث استقبلت النقابة العامة والنقابات الفرعية طلبات المرشحين على مدى 16 يومًا، من 8 إلى 23 يناير 2024،  وأغلقت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، باب تلقي طلبات راغبي الترشح وفقًا للجدول الزمني للعملية الانتخابية.

txt

بعد إلغاء ندوة تعريفية عنه.. ما نظام التصويت المستحدث في انتخابات المهندسين؟

txt

557 مرشحًا فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين

وقال المهندس محمود عرفات، الأمين العام لنقابة المهندسين، إن لجنة تلقي طلبات الترشح تباشر أعمالها منذ 8 يناير الماضي، وعلى مدى أيام عملها، استقبلت راغبي الترشح لخوض انتخابات التجديد النصفي المكتملة أوراقهم في ضوء ما سبق وحددته النقابة في قراراتها التنظيمية للعملية الانتخابية.

وقال "عرفات"، إن عملية الترشح شهدت إقبالًا لافتًا من المهندسين. كاشفًا أنه إجمالي عدد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية بلغ (1008) مرشحًا، إذ تقدم 374 مرشحًا للمنافسة على (43) مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب، و 634 مرشحًا للمنافسة على (175) مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية،  منوهًا أن إجمالي عدد المقاعد الشاغرة من مقاعد الشعب الهندسية السبع ومقاعد النقابات الفرعية التي سيتم المنافسة عليها هي 218 مقعدًا.

إعلان القائمة المرشحين


وأعلن الأمين العام لنقابة المهندسين،  أن المرحلة المقبلة ستشهد فحص ومراجعة مستندات الترشح الواردة من النقابات الفرعية، تمهيدًا لإعلان قائمة أسماء المرشحين لخوض الانتخابات، إذ يحدد الجدول الزمني الذي سبق وأعلنته النقابة، مرحلة فتح باب تلقي التنازلات والطعون يومي الأحد والإثنين 28 - 29 يناير 2024.

تنطلق انتخابات التجديد النصفي للمهندسين يوم 23 فبراير المقبل على مقاعد نصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ومجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، نفاذًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجرى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

الترشح لانتخابات التجديد النصفي نقابة المهندسين المهندسين انتخابات الشعب الهندسية

مواد متعلقة

بعد إلغاء ندوة تعريفية عنه.. ما نظام التصويت المستحدث في انتخابات المهندسين؟

"الصحفيين": فتح باب التقدم لجدول تحت التمرين 3 فبراير

اعتماد نتيجة القيد لجدول "تحت التمرين" بنقابة الصحفيين

نقيب المحامين يشكل لجنة لوضع معايير لضمان نزاهة العملية الانتخابية

نقيب المحامين يشهد افتتاح الدورة الثالثة من معهد محاماة شمال القليوبية

نقيب المهندسين يستقبل رئيس اتحاد النقابات الروسية ووفد الاتحاد الأوروآسيوي

نقابة المحامين تطلق بوابتها القانونية والقضائية تجريبيا

الأعلى للإعلام: تشكيل لجنتين لوضع معايير وضوابط تنظيم "استخدامات الذكاء الاصطناعى" وشئون الإعلانات الطبية

الأكثر قراءة

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عجلة القيادة اختلت فى يد السائق.. كواليس دهس تريلا 5 سيارات بدائرى المريوطية

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار