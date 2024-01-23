الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الأعلى للإعلام: تشكيل لجنتين لوضع معايير وضوابط تنظيم "استخدامات الذكاء الاصطناعى" وشئون الإعلانات الطبية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، تشكيل لجنتين مختصتين بوضع المعايير والضوابط لتنظيم "استخدامات الذكاء الاصطناعي"، و"شئون الإعلانات الطبية" في وسائل الإعلام.

كما قرر المجلس إطلاق حملة وتنظيم ندوات وجلسات نقاشية حول مخاطر الذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا، والعقوبات التي تطبق في حال إساءة استخدامها، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس بمقره في مبني ماسبيرو.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر المعايير الذكاء الاصطناعي الإعلانات الطبية وسائل الاعلام

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