الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير الخارجية الأسبق: المصالح المصرية مهددة بالتوترات الدولية فى البحر الأحمر

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

قال  السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن مفموم الأمن القومي العربي تغيَّر ولم يصبح مرتبطًا بقوة السلاح والقدرة الاقتصادية فقط، حيث إن المعادلة ترتبط بأطراف مختلفة في الشرق الأوسط، موضحًا أنه على الدول العربية حل مشاكلها بنفسها.

وأضاف خلال كلمته في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين، مساء اليوم الإثنين: حاليًا نشهد مرحلة مهزوزة والكل يحاول تشكيلها ويجب التمسك بالأسس الأساسية والإضافة عليها الجانب السياسي والعلمي والتكنولوجي والتعددية.. والتعاون الثقافي والاقتصادي والسياسي بين العرب مفيد، ويجب أن يكون عنصرًا أساسيًا والحفاظ على الأمن القومي العربي، خاصة أن العالم أصبح مترابطًا مع بعضه البعض، وأؤمن بتعاون العرب.

وتابع: أكثر الأدوات فاعلية للتأثير في العالم لصالح فلسطين هي الصورة المرئية لما يحدث في غزة والدمار والقتل، وهي رسالة أثرت في الرؤى الدولية أكثر من الهتافات والشعارات التي تطرح.

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نبيل فهمى: "نتنياهو" غير مؤهل للدخول فى مفاوضات للسلام

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غدًا.. الصحفيين تستضيف نبيل فهمي في ندوة عن تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة

وأشار إلى أن المصالح المصرية مهددة بالتوترات الدولية في البحر الأحمر وتحديدًا قناة السويس، إذ إن شركات الشحن تريد التحول إلى أماكن أخرى.

واستطرد: هناك إعادة تشكيل لوضع البحر الأحمر، وأي دولة لديها سياسة خارجية مهمة لتشكيل مصالحها ولا بد أن يكون لها وجود فعلي في بعض الأمور وخصوصًا مع الجوار.. وهناك خطر في البحر الأحمر ويجب أن يكون لنا سياسات استراتيجية وفي ظل الأزمات نجد وجود ضغوط وفرص تفتح أيضًا.

واستطرد: إسرائيل في ١٩٧٣ كانت تشعر بأنها قوة تتجاوز إمكانات وقدرات أي دولة من دول المنطقة وكانت ترى التحرك المصري وغير مقتنعة بأن المصريين لديهم القدرة على التجاوز والتحرك، والأمر ذاته كانت لديهم معلومات عن تحرك حماس ولكن لم يقتنعوا أنهم قادرون على ذلك.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين مع وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمى حول التطورات الراهنة على الساحة العربية والإقليمية، في إطار تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة.
أدار الندوة حسين الزناتي وكيل النقابة مقرر لجنة الشئون العربية بالنقابة، وشارك فيها نقيب الصحفيين خالد البلشي.

بدأت الندوة بدقيقة حداد على روح شهداء فلسطين بناءً على طلب السفير نبيل فهمي.
 

السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأمن القومي العربي القدرة الاقتصادية الشرق الأوسط

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