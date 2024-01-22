الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نبيل فهمى: "نتنياهو" غير مؤهل للدخول فى مفاوضات للسلام

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أكد نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، تأييده السلام الشامل في الشرق الأوسط وفقًا للقرارات الدولية وتعايش الجميع في سلام، وهو ما يتحقق بانهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف" فهمي " لن يتحقق السلام لأي طرف بفرض الأمر الواقع أو تغليب القوة على القانون ويجب تمكين الشعب الفلسطيني من قيام دولته، ويجب الشروع في مختلف المحافل الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.

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غدًا.. الصحفيين تستضيف نبيل فهمي في ندوة عن تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة

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السفير نبيل فهمى: بايدن فقد دعم اليسار فى حزبه بسبب موقفه المتحيز لإسرائيل

 

وشدد" فهمي " على أن رئيس وزراء إسرائيل غير مؤهل للدخول في مفاوضات للسلام، فضلًا عن اتخاذ أعضاء حكومته مواقف هدامة وغير مشروعة.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين مع وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمى حول التطورات الراهنة علي الساحة العربية والاقليمية في إطار تداعيات العدوان الإسرائيلي علي غزة.

أدارالندوة حسين الزناتي، وكيل النقابة مقرر لجنة الشئون العربية بالنقابة، وشارك فيه نقيب الصحفيين خالد البلشي.

نبيل فهمي وزير الخارجية الشرق الأوسط الإحتلال الإسرائيلي القانون

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