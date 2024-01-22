نبيل فهمى: "نتنياهو" غير مؤهل للدخول فى مفاوضات للسلام

أكد نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، تأييده السلام الشامل في الشرق الأوسط وفقًا للقرارات الدولية وتعايش الجميع في سلام، وهو ما يتحقق بانهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف" فهمي " لن يتحقق السلام لأي طرف بفرض الأمر الواقع أو تغليب القوة على القانون ويجب تمكين الشعب الفلسطيني من قيام دولته، ويجب الشروع في مختلف المحافل الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.

وشدد" فهمي " على أن رئيس وزراء إسرائيل غير مؤهل للدخول في مفاوضات للسلام، فضلًا عن اتخاذ أعضاء حكومته مواقف هدامة وغير مشروعة.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين مع وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمى حول التطورات الراهنة علي الساحة العربية والاقليمية في إطار تداعيات العدوان الإسرائيلي علي غزة.

أدارالندوة حسين الزناتي، وكيل النقابة مقرر لجنة الشئون العربية بالنقابة، وشارك فيه نقيب الصحفيين خالد البلشي.