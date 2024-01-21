الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدًا.. الصحفيين تستضيف نبيل فهمي في ندوة عن تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة

حسين الزناتي
حسين الزناتي

تنظم لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، لقاء مفتوحا مع وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمى حول التطورات الراهنة على الساحة العربية والإقليمية في إطار تداعيات العدوان الإسرائيلي علي غزة، غدا الإثنين  فى السادسة مساء بالدور الثالث بمبنى النقابة.

وقال حسين الزناتي، وكيل النقابة مقرر لجنة الشؤون العربية بالنقابة، إن اللقاء سيكون بحضور النقيب خالد البلشي وعدد من السفراء والمتخصصين في الشؤون العربية والزملاء المهتمين بهذا الملف.

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199 شهيدًا.. لماذا تستهدف إسرائيل الصحفيين في غزة؟

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توسيع الصراع فى الشرق الأوسط ورقة نتنياهو الأخيرة للنجاة من جحيم غزة

ندوة لمناقشة كتاب"صبرى موسى.. بين الصخر والبحر" الثلاثاء 23 يناير

فيما تعقد اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب "بين الصخر والبحر"، كما رآها الكاتب والروائى الكبير صبرى موسى فى الستينيات، جمع مادته، وأعدها للنشر حسين عثمان.

يشارك فى الندوة الناقد والروائى محمد إبراهيم طه، والدكتورة فاطمة الصعيدى، ويدير الندوة الكاتب والناقد شعبان يوسف، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير الساعة السادسة مساءً بقاعة طه حسين فى الدور الرابع.

لجنة الشؤون العربية نقابة الصحفيين وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي العدوان الإسرائيلى غزة

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