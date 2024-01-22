الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نبيل فهمي: النظام الدولي يواجه عاصفة مكتملة بعد أحداث غزة

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

قال السفيرنبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، أن النظام الدولي الحالي يواجه عاصفة مكتملة، حيث ان قواعده تهتز، وهناك تضارب فج في ممارساته، وهو وضع يجعل هذا النظام بحاجة لمراجعة جوهرية.

وأضاف" فهمي" أن الشرق الاوسط يعاد تغييره بقوة، بتعدد نزاعاته السياسية والعسكرية، وتداعيات تلك الاحداث وخاصة في غزة، مشيرا إلى ان منطق الرق تجاوزت حافة الهوية واصحبت في انفلات اقليمي يهدد السلم الإقليمي والدولي وهو ما نراه مفعال في غزة وسوريا والسودان ولبنان  والبحر والأحمر.

وشدد وزير الخارجية السابق، على العرب تبني التخطيط الاستراتيجي لتأمين التوازن الإقليمي السياسي والأمني والاقتصادي وبناء قدراته الذاتية ورفع كفاءة مؤسساته الوطنية بالانفتاح على العالم دون مبالغة بالاعتماد على الغير، وعليهم الإسهام في تشكيل الشرق الأوسط الجديد.

 

txt

السفير نبيل فهمى: بايدن فقد دعم اليسار فى حزبه بسبب موقفه المتحيز لإسرائيل

txt

نبيل فهمى: التهديد الاستراتيجى لأمريكا سيضطر إسرائيل لوقف الحرب

وتابع: وعلى الأجيال القادمة من الان ان يجدوا الأرضية الملائمة التي تستوعب تطلعاتهم على أساس العدل والمساواة في الفرص لبناء بناء شرق أوسطي خلاق.


جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين مع وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمى حول التطورات الراهنة علي الساحة العربية والاقليمية في اطار تداعيات العدوان الاسرائيلي علي غزة.

أدار الندوة حسين الزناتي وكيل النقابة مقرر لجنة الشؤون العربية بالنقابة، وشارك فيه نقيب الصحفيين خالد البلشي.

 

السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق الشرق الأوسط السلم الإقليمي التخطيط الاستراتيجي

الأكثر قراءة

الإصابة أخطر من المتوقع.. وكيل محمد صلاح يكشف تفاصيل جديدة

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

أول ظهور لياسمين عبدالعزيز بعد طلاقها من أحمد العوضى (صور)

عدم استقرار.. تحذير من "الأرصاد" بشأن طقس غدٍ الثلاثاء (صور)

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

مفاجأة صادمة عن السبب الحقيقى وراء العملية العسكرية فى البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس