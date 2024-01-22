نبيل فهمي: النظام الدولي يواجه عاصفة مكتملة بعد أحداث غزة

قال السفيرنبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، أن النظام الدولي الحالي يواجه عاصفة مكتملة، حيث ان قواعده تهتز، وهناك تضارب فج في ممارساته، وهو وضع يجعل هذا النظام بحاجة لمراجعة جوهرية.

وأضاف" فهمي" أن الشرق الاوسط يعاد تغييره بقوة، بتعدد نزاعاته السياسية والعسكرية، وتداعيات تلك الاحداث وخاصة في غزة، مشيرا إلى ان منطق الرق تجاوزت حافة الهوية واصحبت في انفلات اقليمي يهدد السلم الإقليمي والدولي وهو ما نراه مفعال في غزة وسوريا والسودان ولبنان والبحر والأحمر.

وشدد وزير الخارجية السابق، على العرب تبني التخطيط الاستراتيجي لتأمين التوازن الإقليمي السياسي والأمني والاقتصادي وبناء قدراته الذاتية ورفع كفاءة مؤسساته الوطنية بالانفتاح على العالم دون مبالغة بالاعتماد على الغير، وعليهم الإسهام في تشكيل الشرق الأوسط الجديد.

وتابع: وعلى الأجيال القادمة من الان ان يجدوا الأرضية الملائمة التي تستوعب تطلعاتهم على أساس العدل والمساواة في الفرص لبناء بناء شرق أوسطي خلاق.



جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين مع وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمى حول التطورات الراهنة علي الساحة العربية والاقليمية في اطار تداعيات العدوان الاسرائيلي علي غزة.

أدار الندوة حسين الزناتي وكيل النقابة مقرر لجنة الشؤون العربية بالنقابة، وشارك فيه نقيب الصحفيين خالد البلشي.