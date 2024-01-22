الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير الخارجية الأسبق: محاولات تغيير الشرق الأوسط بالقوة

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

قال السفيرنبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، إن هناك محاولات لتغيير الشرق الاوسط بالقوة بتعدد النزاعات السياسية والعسكرية وتداعيات تلك الاحداث وتجاوزت منطقة الشرق الاوسط، وأصبحت على حافة انفلات اقليمي يهدد السلم العالمي، وهو ما مشاهدة في سوريا ولبنان والبحر الاحمر.

وأشار فهمي في ندوة بنقابة الصحفيين إلى أن العالم العربي يتعرض للتهميش والتفتيت دوليا ومحاولات للهمينة اقليميا والاهمال والسلبية عرييا، وعلى العرب تبني استراتيجية لتامين تعدد خياراتهم الدولية وبناؤ قدراتهم الذاتية ورفع كفاءة المؤسسات الوطنية وتامين البدائل لمواجهة الازمات.

 

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غدًا.. الصحفيين تستضيف نبيل فهمي في ندوة عن تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة

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السفير نبيل فهمى: بايدن فقد دعم اليسار فى حزبه بسبب موقفه المتحيز لإسرائيل

وتابع فهمي: على العرب كذلك الاسهام في تشكيل الشرق الاوسط الجديد بالفكر حتى لا يفرض عليهم بشكل يتناقض مع المصالح العربية.

وأكد وزير الخارجية المصري الأسبق أنه يؤيد السلام الشامل في الشرق الاوسط واتمنى ان يتعايش كل شعوب المنطقة عرب وغير عرب وان ينتهي العتف والعنف المضاد وهو ما يتحقق بانتهاء الاحتلال الاسرائيلي وفقا لمبادرة السلام العربية عام 2002 فلن يتحقق الشلام بفرض الامر الواقع.

وشدد على أن اسرائيل دولة خارجة على القانون وترجح القوة في كافة ممارساتها ولها خطط متواصلة ضد الاراضي الفلسطينية اما بالتهجير القسري او من خلال المستوطنات وهي سياسات مرفوضة عربيا ومصريا.

السفير نبيل فهمي وزير الخارجية النزاعات السياسية الشرق الأوسط انفلات اقليمي

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