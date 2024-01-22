حسين الزناتى: العالم يواجه تطورات حرجة لم يشهدها منذ الحرب العالمية الثانية

أكد حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة، أن الوضع الراهن إقليميا ودوليا يشهد تطورات حرجة ربما لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية حتي الآن.

وأشار أن المنطقة العربية ودولها هي الأكثر تضررا مما يجري الآن بعد العدوان الصهيوني علي أهلنا في فلسطين.

جاء ذلك علي هامش الندوة التي نظمتها لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين اليوم، لوزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي، للحديث عن التطورات الراهنة علي الساحة العربية والإقليمية في اطار تداعيات العدوان الإسرائيلي علي غزة.



وأشاد الزناتي الذي يترأس اللجنة بالتحليل العميق الذي قدمه الوزير العربي للوضع الراهن من تداعيات العدوان علي غزة والتحركات الاقليمية والقوي الدولية وخطوات السياسة المصرية لمواجهة كل هذه التحديات.

وكان الزناتي قد وصف فهمي بالقيمة الوطنية والدبلوماسية والسياسية الكبيرة والماهرة أثناء عمله بالخارجية المصرية مرورا بتوليه منصب سفير مصر في الولايات المتحدة ثم توليه وزارة الخارجية، وعمله في مرحلة مهمة في الدبلوماسية المصرية.

وشهدت الندوة إقبالا كبيرا من المتخصصين في الشئون العربية والخارحية وأعضاء من الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين.