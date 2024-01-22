الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حسين الزناتى: العالم يواجه تطورات حرجة لم يشهدها منذ الحرب العالمية الثانية

ندوة النقابة
ندوة النقابة

أكد حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة، أن الوضع الراهن إقليميا ودوليا يشهد تطورات حرجة ربما لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية حتي الآن.

وأشار أن المنطقة العربية ودولها هي الأكثر تضررا مما يجري الآن بعد العدوان الصهيوني علي أهلنا في فلسطين.

جاء ذلك علي هامش الندوة التي نظمتها لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين اليوم، لوزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي، للحديث عن التطورات الراهنة علي الساحة العربية والإقليمية في اطار تداعيات العدوان الإسرائيلي علي غزة.
 

txt

نبيل فهمى: النظام الدولى يواجه عاصفة مكتملة بعد أحداث غزة

txt

نبيل فهمى: على العرب مواصلة التحرك لتحقيق السلام الشامل والعادل

 

وأشاد الزناتي الذي يترأس اللجنة بالتحليل العميق الذي قدمه الوزير العربي للوضع الراهن من تداعيات العدوان علي غزة والتحركات الاقليمية والقوي الدولية وخطوات السياسة المصرية لمواجهة كل هذه التحديات.

وكان الزناتي قد وصف فهمي بالقيمة الوطنية والدبلوماسية والسياسية الكبيرة والماهرة أثناء عمله بالخارجية المصرية مرورا بتوليه منصب سفير مصر في الولايات المتحدة ثم توليه وزارة الخارجية، وعمله في مرحلة مهمة في الدبلوماسية المصرية.

وشهدت الندوة إقبالا كبيرا من المتخصصين في الشئون العربية والخارحية وأعضاء من الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين.

حسين الزناتي نقابة الصحفيين الحرب العالمية الشؤون العربية المنطقة العربية نبيل فهمي وزير الخارجية

الأكثر قراءة

مقتل وإصابة 20 ضابطًا إسرائيليًا بتفجير مبنيين وانهيار ثالث بخان يونس

الإصابة أخطر من المتوقع.. وكيل محمد صلاح يكشف تفاصيل جديدة

حفلات تعذيب للزوجة بالفيديو.. تفاصيل سقوط عاطل سادي في الوايلي

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

أول ظهور لياسمين عبدالعزيز بعد طلاقها من أحمد العوضى (صور)

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس