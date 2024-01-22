نبيل فهمي : على العرب مواصلة التحرك لتحقيق السلام الشامل والعادل

تحدث نبيل فهمي، وزير الخارجية الاسبق، عن تبعات الأحداث الأخيرة في غزة على الوضع الإقليمي والمصري.

وقال وزير الخارجية السابق خلال ندوة، اليوم، نظمتها نقابة الصحفيين: "على العرب مواصلة التحرك لتحقيق السلام الشامل والعادل رغم كل الصراخ وترجمة بيان قمة العرب من اقوال إلى أفعال".

ولفت إلى التأثير على المصالح المصرية، خاصة في ظل الحديث عن أن أفضل وسيلة لتحقيق المصلحة المصري هي الابتعاد عن الأزمات.

وشدد: لا توجد سياسة خارجية لاي دولة وضعها الداخلي غير مستقر، وانما هناك ظروف لكل دولة تحدد حجم التفاعل بين وضعها الداخلي والخارجي

ونوه: السياسة الخارجية المصرية ليست مسألة اختيارية فنحن دولة نعيش في آسيا وافريقيا واي اضطراب في المنطقة يؤثر مباشرة على الأمن القومي المصري وعليه فيجب أن تتبع سياسة خارجية مستقيمة قوية الموقف وثرية الرؤية.

واشار إلى أن مصر تأثرت سلبيا بالاضطراب الأمني والسياسي في الشرق الأوسط ووصلت إلى مرحلة عالية الخطورة، خاصة وأنها تعتمد على استيراد جزء كبير من غذائها كما أنه هناك تأثيرات طالت قناة السويس.