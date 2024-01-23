الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس بالذكرى 72 لعيد الشرطة

الكاتب الصحفي كرم
الكاتب الصحفي كرم جبر

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة والـ13 لثورة 25 يناير.

وتقدم رئيس المجلس بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن عيد الشرطة سيظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل.

وتوجه رئيس المجلس بالدعاء أن يُعيد الله هذه المناسبة على شعب مصر العظيم بالخير والأمن والاستقرار، وأن يعيد هذه الأيام على الرئيس بموفور الصحة والعافية وأن يحفظه الله لمصر زعيما لها وقائدًا لمسيرتها نحو المجد والرفعة والرفاهية واستكمال مسيرة التنمية الشاملة غير المسبوقة.

كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الرئيس عبدالفتاح السيسي عيد الشرطة

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