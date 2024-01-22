الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير الخارجية الأسبق: يجب التعامل مع أحداث غزة وفق خطة متكاملة

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إنه يجب التعامل مع أحداث غزة وفق خطة متكاملة أولى خطواتها وقف إطلاق النار.

وأشار“فهمي” إلى انه رغم صعوبة التقديرات يمكن تحقيق ذلك بخطة عمل محددة الزمن، منها إعلان عاجل عن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وترتيب "فلسطيني إسرائيلي" لعدم استخدام العنف وإشراف قوات دولية على مراقبة الأوضاع وتدريب كوادر فلسطينية لتولي المهمة.

كما أكد أهمية وجود اتفاق فلسطيني فلسطيني لإدارة قطاع غزة، ووضع خطة متكاملة على غرار مشروع مارشيل لدعم دولي وعربي، وإصدار إعلان دولي باعتراف دولة فلسطين تحت الاحتلال.

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غدًا.. الصحفيين تستضيف نبيل فهمي في ندوة عن تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة

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السفير نبيل فهمى: بايدن فقد دعم اليسار فى حزبه بسبب موقفه المتحيز لإسرائيل

كما دعا لعقد انتخابات فلسطينية قبل انتهاء 2024، وكذلك تاكيد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على الالتزام بحل سلمي على أساس دولتين ذات سيادة مستقلة.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين مع وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمى حول التطورات الراهنة علي الساحة العربية والاقليمية في اطار تداعيات العدوان الاسرائيلي علي غزة.


أدار الندوة حسين الزناتي وكيل النقابة مقرر لجنة الشؤون العربية بالنقابة  وشارك فيها نقيب الصحفيين خالد البلشي.

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السفير نبيل فهمي وزير الخارجية أحداث غزة وقف إطلاق النار اتفاق فلسطيني

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