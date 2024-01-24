لجنة انتخابات نقابة المهندسين توضح طرق التصويت بالاقتراع اليوم

تعقد اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين ندوة عامة ظهر اليوم الأربعاء، بمقر النقابة العامة، للتعريف بطريقة التصويت الجديدة (التصويت المدمج) المقترح تطبيقها فى انتحابات النقابة الشهر المقبل، ومن المقرر أن يشارك فى الندوة خبراء من وزارة التخطيط المشرفة على تطبيق التصويت المدمج.

وأوضح الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد، وكيل النقابة وكيل اللجنة العليا للانتخابات، أن"التصويت المدمج يتم باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين، بدلًا من استخدام بطاقات الاقتراع الورقية والتقليدية، مع طبع ورقة الاقتراع لوضعها فى صندوق الاقتراع، ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكترونى، خاصة فى عملية فرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.

لتعاون بنَّاء بين النقابة ووزارة التخطيط وهيئة النيابة الإدارية

وقال "البدوى"، إن التصويت المدمج يأتى فى إطار التعاون المثمر والبنَّاء بين النقابة ووزارة التخطيط وهيئة النيابة الإدارية، والذى يهدف إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

كانت قد أعلنت النقابة العامة للمهندسين عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى على كل المراكز النقابية الشاغرة اعتبارا من يوم الاثنين 8 يناير 2024، ويستمر تلقى طلبات الترشح حتى يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، وستجرى الانتخابات على مقاعد نصف الأعضاء "مجالس الشعب الهندسية، مجالس النقابات الفرعية" ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات نفاذا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 2133 لسنة 1975.