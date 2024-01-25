الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نبيه الوحش يسحب طلب الترشح لمنصب نقيب المحامين (خاص)

المحامي نبيه الوحش
المحامي نبيه الوحش

كشفت مصادر في نقابة المحامين عن قيام المحامي نبيه الوحش، أمس الأربعاء، بسحب ملف الترشح على منصب نقيب المحامين، تمهيداً لتقديم أوراق ترشحه للمنصب.

وبذلك يكون أبرز من سحبوا أوراق ترشحهم للمنصب هم: عبدالحليم علام وحمدي خليفة وسامح عاشور ونبيل عبدالسلام ونبيه الوحش.

المواعيد الإجرائية لانتخابات النقيب العام وعضوية المجلس

أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن المواعيد الإجرائية الخاصة بانتخابات النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة الـ28، والمقررة 9 مارس المقبل.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وعلى قرار مجلس النقابة العامة للمحامين في جلسته الخميس الماضي بشأن فتح باب الترشح والدعوة لانتخابات النقابة العامة، وعلى القرار الصادر عن نقيب المحامين بشأن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.

ويبدأ تلقى طلبات الترشح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة من السبت الموافق 27/1/2024، حتى الأربعاء الموافق 31/1/2024، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة مساءً ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساءً.

على أن يتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3/2/2024، ثم تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، من 4 حتى 6 فبراير 2024.

يلي ذلك مرحلة الفصل في الطعون والتظلمات، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024، على أن يعقب ذلك إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024، وإعلان كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024.

ويتم تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024، ثم إعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024.

وتجري انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024، وجولة الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.

نقابة المحامين نبيه الوحش نقيب المحامين المحامين المحامي نبيه الوحش

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