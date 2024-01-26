علام وسامح عاشور ونبيه الوحش سحبوا ملفات الترشح على منصب نقيب المحامين (خاص)

كشفت مصادر بنقابة المحامين عن عدد من سحبوا ملفات الترشح في انتخابات مجلس نقابة المحامين 2024 حتى الآن قبل يوم واحد من تقديم أوراق الترشح بشكل رسمى والذي سيبدأ غدا السبت.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “حتى الآن تم سحب 8 ملفات للترشح على مقعد النقيب العام، و166 ملفا للترشح لعضوية مجلس النقابة على مقاعد محاكم الاستئناف، و14 ملفا للترشح لمجلس النقابة على مقاعد الإدارات القانونية”.

وأوضحت: “أبرز المرشحين المحتملين على منصب النقيب هم عبد الحليم علام وحمدي خليفة وسامح عاشور ونبيل عبد السلام ونبيه الوحش”.



المحامين تعلن المواعيد الإجرائية لانتخابات النقيب العام وعضوية المجلس

فيما أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن المواعيد الإجرائية الخاصة بانتخابات النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة الـ٢٨، والمقررة ٩ مارس المقبل.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وعلى قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن فتح باب الترشح والدعوة لانتخابات النقابة العامة، وعلى القرار الصادر من نقيب المحامين بشأن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.

طلبات الترشح لمنصب نقيب المحامين

ويبدأ تلقى طلبات الترشح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة من السبت الموافق 27/1/2024، وحتى الأربعاء الموافق 31/1/2024، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساءً.

على أن يتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3/2/2024، ثم تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، من 4 حتى 6 فبراير 2024.

يلي ذلك مرحلة الفصل في الطعون والتظلمات، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024، على أن يعقب ذلك إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024، وإعلان كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024.

ويتم تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024، ثم إعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024.

وتجري انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024، وجولة الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.

