هيئة مكتب نقابة المحامين تعلن موعد انتخابات نقيب الإسكندرية

عقدت هيئة المكتب بنقابة المحامين، اليوم السبت، الاجتماع الأول بعد إعادة تشكيلها في الاجتماع الأخير لمجلس النقابة العامة، المنعقد بتاريخ 18/1/2024، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات النقابية الهامة؛ من أبرزها انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية.

ناقشت هيئة المكتب خلال اجتماعها تحديد موعد انتخابات نقابة محامين الإسكندرية الفرعية، وفتح باب الترشح على مقعد النقيب، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري.

ووافقت هيئة المكتب على تحديد موعد لفتح باب الترشح على مقعد نقيب الإسكندرية، اعتبارًا من 16/3/2024، ولمدة 5 أيام، بحيث تنتهى يوم 20/3/2024؛ على أن تجرى الانتخابات يوم 4/5/2024، مع مراعاة المواعيد القانونية.

جرى تشكيل لجنة ضمت كلًا من محمود الداخلي، وكيل النقابة، وعبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، وأبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد لتنفيذ ذلك.

وكانت النقابة العامة للمحامين، أعلنت عن المواعيد الإجرائية الخاصة بانتخابات النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة الـ٢٨، والمقررة ٩ مارس المقبل.



جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وعلى قرار مجلس النقابة العامة للمحامين في جلسته الخميس الماضي بشأن فتح باب الترشح والدعوة لانتخابات النقابة العامة، وعلى القرار الصادر من نقيب المحامين بشأن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.



ويبدأ تلقي طلبات الترشح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة من السبت الموافق 27/1/2024، وحتى الأربعاء الموافق 31/1/2024، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساءً.



على أن يتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3/2/2024، ثم تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، من ٤ حتى ٦ فبراير ٢٠٢٤.



يلي ذلك مرحلة الفصل في الطعون والتظلمات، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024، على أن يعقب ذلك إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024، وإعلان كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024.



ويتم تلقي الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024، ثم إعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024.



وتجرى انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024، وجولة الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.