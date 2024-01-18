الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس "المحامين" يُقر تشكيل هيئة مكتب جديدة

عبد الحليم علام
عبد الحليم علام

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب عبد الحليم علام، لمناقشة تحديد مواعيد انتخابات المحامين ٢٠٢٤.

ترأس النقيب الاجتماع وشارك فيه ٢١ عضو مجلس نقابة.

وبدأ الاجتماع بعرض النقيب العام جدول الأعمال وبدأ بعرض مجموعة من الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها تتعلق بتشكيل هيئة المكتب وانتخابات نقابة المحامين في الإسكندرية.

وقرر المجلس تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى ببطلان تشكيل هيئة المكتب وتم فتح باب الترشيح على مناصب هيئة المكتب

وجاءت المناصب كالتالي:

الوكيلين  بالتزكية: محمود الداخلي ويحيى التوني 

الأمانة العامة بالتزكية: حسين الجمال امين عام، وأبو بكر ضوة امين عام مساعد

أمانة الصندوق  بالتزكية: عبد المجيد هارون امين صندوق، أسامة سالمان امين مساعد 

كما تم مناقشة حكم متعلق ببطلان تشكيل صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالنقابة، وتقرر تفويض النقيب بالتشكيل.

كما قرر المجلس تفويض النقيب في تشكيل لجنة لدراسة الموقف بشأن الحكم المتعلق بانتخابات نقابة الإسكندرية في ضوء المدة المتقدمة.

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