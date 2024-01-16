الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اتحاد الصحفيين العرب يحيي جهود السلطات المصرية في إدخال الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح من قطاع غزة لتلقي العلاج

الدحدوح
الدحدوح

وجه اتحاد الصحفيين العرب الشكر للدولة المصرية وأجهزتها على استجابتها المشكورة، وتمكنها من نقل الزميل وائل الدحدوح من غزة الى سيناء لتلقي العلاج اللازم الذى يحتاجه.


ويجدر الإشارة الى أن الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح فقد عائلته فى ظل الحرب الغاشمة على قطاع غزة من قصف منزله وهدمه على رؤوس عائلته الأمر الذى أسفر عن استشهاد زوجته ونجلته ونجله وحفيده، كما تعرض وائل الدحدوح لمحاولة اغتيال بقصفه مما أسفر عن إصابته إصابات جسدية مباشرة.

 

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برلماني: استقبال وائل الدحدوح موقف إنساني يُحسب للرئيس السيسي

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أبو هميلة: دخول وائل الدحدوح لتلقي العلاج بمصر "موقف مشرف"


ومن الجدير بالذكر أن حمزة وائل الدحدوح نجله استشهد في قصف إسرائيلي على منطقة خان يونس جنوبي القطاع الاسبوع الماضي.


وكرر الاتحاد العام للصحفيين العرب، الشكر والامتنان لجمهورية مصر العربية على تمكنها من إدخال وائل الدحدوح من قطاع غزة الى مصر، كما أكد الاتحاد ان الصحفيين يلعبون الدور الأهم فى فضح الجرائم اليومية للعدوان الصهيوني على غزة وأهلها خاصة الأطفال والنساء والشيوخ، وأنهم مستمرون فى أداء عملهم رغم كل المخاطر، لأنه واجبهم الوطني والمهني والإنساني.

اتحاد الصحفيين العرب وائل الدحدوح غزة سيناء الصحفي الفلسطيني

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