الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: استقبال وائل الدحدوح موقف إنساني يُحسب للرئيس السيسي

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

أشاد النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، بالموقف الإنساني للرئيس عبدالفتاح السيسي، وإصداره توجيهات بتسهيل دخول الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح لتلقي العلاج في مصر.

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وأوضح “عباس” أن القيادة السياسية حريصة دائمًا على حفظ حقوق الإنسان وتوفير الحياة الآمنة لمواطنيها وغيرهم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تسهيل دخول الصحفي وائل الدحدوح لمصر لتلقي العلاج، تأكيد على استجابة القيادة السياسية للرأي العام ومطالب نقابة الصحفيين المصريين مما يؤكد احترامه للحريات ودعم القضية الفلسطينية بكافة الطرق والوسائل الممكنة.

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وأضاف: “الدولة المصرية حريصة على تأكيد ثبات موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، وهو ما يُثبت فشل محاولات الاحتلال تشويه صورة الدولة المصرية وموقفها تجاه القضية”.

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يأتي هذا فيما قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، إن وائل الدحدوح بخير، لكن يعاني من بعض المشكلات الناجمة عن إصابته بقطع في أوتار يده.

وأضاف البلشي، أنه على وائل الدحدوح أن يرتاح قليلًا بعد خسارة عائلته على يد الاحتلال والتي كان آخرها ابنه حمزة، مشيرًا إلى أن الإعلامى الفلسطيني يحتاج إلى العلاج بسبب إصابة يده.

وكانت نقابة الصحفيين، قد تقدمت اليوم الثلاثاء، بالشكر للدولة المصرية والأجهزة المختصة على استجابتها لطلب النقابة بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج.

وأكدت نقابة الصحفيين، أنها تواصلت مع الدحدوح بعد وصوله للجانب المصري من معبر رفح، مشيرةً إلى أن الدحدوح وجه الشكر للدولة المصرية ولكل الصحفيين المصريين ومجلس النقابة على دعمهم له وللقضية الفلسطينية.

فيما وجه  الزميل وائل الدحدوح، الشكر لجهود  مصر وكل الدول التي تسعى لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار الدحدوح، إلى أنه يتمني أن تتوقف المعاناة، ويحصل شعبنا الفلسطيني على حقوقه بمساعدة مصر وجميع دول العالم الإسلامي.

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