أبوهميلة: دخول وائل الدحدوح لتلقى العلاج بمصر "موقف مشرف"

أشاد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بموقف الدولة المصرية والقيادة السياسية المشرف على استجابتهم لتسهيل دخول الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح إلي مصر لتلقي العلاج اللازم، موجها الشكر للقيادة السياسية علي هذا الموقف المشرف.

أوضح أبوهميلة، أن مصر دائمة الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني على مر التاريخ وستظل ملتزمة بذلك، كما ستظل مطالبة وساعية دوليا لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة وإقامة الدولة الفلسطينية، موضحا أن دور مصر قوي في هذه الأزمة وكاشف للمخططات الصهيونية التي تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني، والذي يرتكب جرائم حرب يومية في حق شعب غزة الصامد البطل.

وأشار إلى أن مصر لم تتخل يوما عن القضية الفلسطينية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، ولم ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية وستظل تسعى لإقامة دولة فلسطينية للشعب الفلسطيني، مشيدا بدور مصر في إدخال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج داخل الدولة المصرية.

حزب "المصريين" يثني على نجاح الدولة المصرية في إدخال وائل الدحدوح لتلقي العلاج



وجه المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تحية شكر وتقدير للدولة المصرية بعد نجاحها في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة للبلاد لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أن مصر لم ولن تألو جهدا لدعم القضية الفلسطينية وكذلك دعم الأشقاء في قطاع غزة، في ظل العدوان المتواصل من جانب قوات الاحتلال على القطاع.

وقال "أبوالعطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية منذ بداية العدوان على قطاع غزة ومن قبلها وهي تبذل جهودا واضحة ومضنية على كافة الأصعدة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا أن دور مصر التاريخي والريادي سيتذكره الأجيال جيلا بعد جيل، مشددا على أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية وأمن قومي لمصر.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن مصر تخوض معركة وطنية شريفة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحقن دماء الأبرياء، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن المسار الذي اتخذته الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي يشرف كل مصري ونموذج للتضامن والتكامل العربي، ويعزز من ترابط الشعوب العربية ووحدة مصيرها.

وأوضح أن الدولة المصرية دائما تعمل على تطبيق حقوق الإنسان والحفاظ على أرواح البشر، وظهر ذلك جليا من خلال استقبال الجرحى الفلسطينيين وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم، فضلا عن استقبال المراسل الصحفي وائل الدحدوح اليوم لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أن الدولة المصرية على رأس الدول الداعمة للقضية الفلسطينية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في غزة أو استقبال الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج اللازم.

وأكد أن الدولة المصرية لم ولن تتوانى عن تقديم كافة سبل الدعم لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، وتذليل كافة العقبات لدعمهم، في ظل ما يواجهونه من عدوان إسرائيلي غاشم، وانتهاك لكافة الحقوق الإنسانية.

