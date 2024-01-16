الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

السبت.. المهندسين تنظم ندوة عن المفاهيم المغلوطة في عقد المقاولة

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

تنظم شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين السبت القادم، محاضرة بعنوان "عقد المقاولة والقانون المدني المصري ومفاهيم مغلوطة في عقد المقاولة".

تلقي المحاضرة المهندسة فيجا شربي، في تمام الثانية عشرة ظهرا بقاعة اللواء المهندس / محمود مغاوري - الدور السادس بمقر النقابة العامة للمهندسين.
 

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نقابة المهندسين تحتفل بالمهندسة "زينب عفيفي" في اليوبيل الذهبي لعطائها النقابي

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لليوم الخامس.. "المهندسين" تتلقى طلبات المرشحين لانتخابات التجديد النصفى

احتفال بالمهندسة "زينب عفيفي" في اليوبيل الذهبي لعطائها النقابي

 

وبحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والدكتور المهندس هشام سعودي والدكتور المهندس أحمد البدوي- وكيلي النقابة، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، والمهندس الاستشاري- محمد ناصر- أمين الصندوق، والمهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد، نظمت نقابة المهندسين حفل تكريم للمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين الصندوق المساعد، بمناسبة اليوبيل الذهبي لها في العمل النقابي، وأدار الحفل المهندس أحمد حشيش- رئيس شعبة الهندسة المدنية والذي وصف اليوم بيوم التكريم ورد الجميل والعرفان.


في كلمته أكد المهندس "طارق النبراوي"  أن العمل النقابي حظي بوجود شخصية هندسية ومهنية قوية على مدار خمسين عامًا، حيث كانت وما زالت المهندسة "زينب عفيفي" لا تعرف إلا بالدأب والمثابرة فهي نموذج للمهندس والمواطن الذي يدافع عن حقوق زملائه ويقدم لهم كل جهد.


وأوضح نقيب المهندسين أنه تعرف على المهندسة زينب عفيفي منذ سنوات طويلة، وهي كما هي نشيطة وقوية في أدائها حتى أصبحت رمزًا للعطاء المستمر.


وأشار "النبراوي" إلى أن نقابة المهندسين نقابة مهنية تميزت برموزها ومنهم اللواء المهندس عبدالفتاح عبدالله الذي له فضل عظيم على النقابة حين كان نقيبًا للمهندسين عامي 1973 و1974 حيث قدم لنقابة المهندسين قانونًا متميزًا جعلها في مقدمة النقابات المهنية، مضيفًا أن من بين النماذج المضيئة الدكتور المهندس مصطفى خليل رئيس الوزراء الأسبق والمهندس المعلم عثمان أحمد عثمان، مؤكدًا أنها ضمن قائمة النماذج المضيئة.

شعبة الهندسة عقد المقاولة محمود مغاوري الهندسة المدنية القانون المدني المصري

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