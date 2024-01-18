كتلة الحوار تنظم ندوة بعنوان "السودان إلى أين؟"

عقدت كتلة الحوار ندوة بعنوان “السودان إلى أين؟”، وذلك في مقرها بالتجمع الخامس، وتحدثت فيها الوزيرة الدكتورة مريم الصادق وزيرة خارجية السودان السابقة والسفير صلاح حليمة المساعد الأسبق لوزير خارجية جمهورية مصر العربية والخبير في الشأن السوداني وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، كما شارك في الندوة عدد من الإعلاميين السودانيين وأعضاء مجلس امناء كتلة الحوار وعدد من وزراء حكومة ظل الكتلة.

وتناولت الندوة جذور الصراع السوداني الحالي ودور الأطراف المتصارعة ( الجيش وقوات الدعم السريع بالاساس ) والفواعل السياسية الداخلية والإقليمية في تاجيج الصراع وتحويله من صراع داخلي علي السلطة والنفوذ والموارد الي صراع اقليمي دولي.

كما ألقى المتحدثون الضوء علي الدور المصري التاريخيّ في العمل علي راب صدع الخلافات السياسية الداخلية من اجل استقرار السودان والحفاظ علي الامن القومي المصري.

أهمية الدور المصري في تسوية الصراع

وأشارت الوزيرة مريم الصادق إلى أهمية الدور المصري في تسوية الصراع الحالي والعمل علي وقف إطلاق النار والحيلولة دون امتداد الصراع لدوائر اوسع.

كما اشارت إلى اهمية أن تعطي مصر إشارات لاهمية انهاء هذا الصراع وتفويت الفرصة علي من يريد استخدامه لزعزعة الامن القومي المصري من القوي والأطراف الاقليمية العربية والأفريقية.

كما شددت علي اهمية ان تستثمر مصر وجود شخصيات سياسية واقتصادية ومثقفين سودانيين بارزين في مصر من اجل فتح حوار معهم لانهاء هذا الصراع.

كما طالبت الدكتورة مريم بالعناية بالأوضاع الانسانية والبيئية المتردية في السودان وابراز تداعياتها السلبية علي المنطقة الافريقية.

علي الجانب الاخر، أكد السفير صلاح حليمة علي أن مصر عربية افريقية وانها لم تتأخر يوما عن السودان ولن تتأخر في بذل كل جهد من اجل انهاء الصراع الحالي.

ارتباط الامن القومي المصري بالامن القومي السوداني

كما اشار إلى انه تم استبعاد وتقليص دور مصر في الشأن السوداني من عدد من الأنظمة السياسية السودانية خلال الثلاثين عاما الاخيرة، ورغم ذلك مازالت مصر تبذل جهدا للحفاظ علي امنها وامن السودان القومي، كما انها تسعي من خلال عدد من المبادرات المجتمعية مع الأطراف السياسية والمجتمعية السودانية لوضع سيناريوهات لانهاء الصراع السوداني السوداني بالاساس. كما اكد سعادة السفير اهمية توافر الارادة السياسية عند الأطراف السودانية وأنها هي مفتاح انهاء هذا الصراع الدامي.

في ختام الندوة أكد الطرفان علي اهمية الوعي بارتباط الامن القومي المصري بالامن القومي السوداني وأن أي تاخير في لنهاء هذا الصراع سيؤدي الي نتائج وخيمة لا تحمد عقباها علي الاقليم باسره.