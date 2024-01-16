هشام يونس: الدحدوح يصل الدوحة للعلاج ويتطلع للقاء قريب مع الصحفيين المصريين

قال هشام يونس، وكيل أول نقابة الصحفيين، إن الصورة المنشورة والمتداولة بكثرة للزميل وائل الدحدوح على سرير المرض على أنها في مستشفى مصري بالعريش، هي صورة قديمة منذ استهدافه قبل أسابيع في غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيونى، ومكتوب على ملاءة السرير بخط واضح وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضح يونس في تصريحات له: أما البطل وائل الدحدوح فقد تكفلت جهة عمله (قناة الجزيرة) بسرعة نقله للدوحة لتلقي العلاج بسبب إصابة في أوتار اليد تستلزم العرض على أخصائيين إضافة لمتابعات صحية من رحلة علاج سابقة على العدوان.

وأشار إلى أن نقابة الصحفيين المصريين قد تواصلت مع الدحدوح منذ استهدافه وأسرته قبل أسابيع وحتى دخوله مصر اليوم عبر معبر رفح ومغادرته لمقر عمله في قطر التي وجه لها الشكر على جهودها في التضامن معه ومع أسرته.

ونوه أن الدحدوح قد نقل شكره للصحفيين المصريين ولمجلس النقابة ولكل الأجهزة المعنية في مصر التي ساهمت في خروجه لتلقي العلاج وعبر عن تطلعه للقاء قريب في القاهرة.

ولفت: أفادنا الدحدوح أنه قد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة لبدء برنامج العلاج الذي نتمنى أن يعود بعده في أفضل حال.

