الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"تردد حتى اللحظات الأخيرة".. نقيب الصحفيين يكشف كواليس خروج "الدحدوح" من غزة

الدحدوح
الدحدوح

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الإعلامي وائل الدحدوح، وصل اليوم الثلاثاء، من معبر رفح وغادر إلى قطر لتلقي العلاج نتيجة للإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن أوراق "الدحدوح" وصلت لنقابة الصحفيين والتي خاطبت السلطات المصرية المختصة، للمساعدة في إخراجه من غزة رغم تردده حتى اللحظات الأخيرة.

وأكد أن السلطات المصرية تحركت وتم إخراجه، مشيرًا إلى أنه تواصل معه على المعبر وهنأه على سلامته ورحب به مصر.

أزمات تعرض لها “الدحدوح”

وأشار إلى أن وائل الدحدوح وجه رسالة شكر لنقابة الصحفيين وكل الأطراف التي شاركت في خروجه من غزة، وسافر بعدها لقطر مباشرة وذلك لأنها مكان عمله، مؤكدًا أن وائل الدحدوح أكثر صمودا وقوة بعد أن فقد أسرته وعاد للعمل بعد ساعتين واستهدف هو وزميله واستشهد وعاد بعد ساعات واستشهد نجله وعاد للعمل أيضا. 

نقيب الصحفيين وائل الدحدوح معبر رفح لتلقي العلاج السلطات المصرية

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