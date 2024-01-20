أيمن عطالله يستعرض برنامجه الانتخابي لتحسين بيئة عمل المحامي

قال الدكتور أيمن عطالله، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، إن برنامجه الانتخابي يعطي أولوية كبيرة لتحسين بيئة عمل المحامي، حرصا على توفير منظومة تسانده في أداء رسالته على أكمل وجه ودون عراقيل.

وأوضح عطالله في تصريحات له، أن بيئة عمل المحامي تتمثل في المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة واستراحات المحامين، وغيرها من المؤسسات أو الأشخاص الذين يتعامل معهم المحامي يوميا بحكم طبيعة ومقتضيات دوره.

وأشار إلى أن أول محور في برنامجه لتحسين بيئة عمل المحامي يتعلق بحرص المحامين ذاتهم على صورتهم في المجتمع، وسوف يتم ذلك مع خلال مبادرات التوعية والتوجيه وتسليط الضوء على النماذج الإيجابية، بالإضافة إلى عقد بروتوكولات تعاون بين النقابات والشركات المسئولة عن الإنتاج الدرامي والسينمائي ينص على احترام صورة المحامي.

وأكد أهمية طرح مدونة السلوك المهني للمحامين للحوار المجتمعي بين أوساط الجمعية العمومية وتضمينها مواد تلزم المحامين بدعم صورة إيجابية لهم في المجتمع، تمهيدا لإقرارها من الجمعية العمومية حتى تكون ملزمة للجميع.

ولفت إلى ضرورة العمل على تطوير قاعات المحامين بالمحاكم المصرية ودعمها بوسائل تكنولوجية تساعد المحامين في عملهم وتوفر مكان استراحة لائق، وكذلك ⁠عقد بروتوكولات تعاون مع وزارت العدل والداخلية والمالية لتحسين بيئة عمل المحامي وتنظيم التعامل معه داخل الجهات التابعة لهذه الوزارات بما يضمن حفظ قيمته وكرامته ويصب في صالح الجميع في النهاية.

وأردف: برنامجي يشمل مقترحات جادة لإنشاء لجان دعم وإغاثة المحامين داخل المحاكم، بما يؤكد دور النقابة العامة والفرعيات في التدخل لحماية المحامي حال تعرضه لأي ظرف أو مشكلة بسبب أداء عمله.

وسبق أن أعلن الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض ومقدم برنامج الأفوكاتو، عزمه الترشح في انتخابات نقابة المحامين ٢٠٢٤ على عضوية مجلس النقابة العامة على مقعد استئناف القاهرة، كاشفا أن برنامجه الانتخابي يأتي تحت شعار "نقدر.. مفيش مستحيل".

وقال عطالله في بيان ترشحه: "من منطلق حرصي على العمل النقابي وإدراكي للأزمات الحقيقية التي تواجه المحامين وبعد تشاوري مع مجموعة كبيرة من رموز العمل النقابي، قررت خوض الانتخابات القادمة متسلحا بإيماني الكبير بأن الحلم ليس مستحيلا".