الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حمدى خليفة وسامح عاشور يسحبان ملفات الترشح لمنصب نقيب المحامين (خاص)

سامح عاشور
سامح عاشور

كشفت مصادر بنقابة المحامين عن سحب كلا من حمدي خليفة نقيب  المحامين الأسبق وسامح عاشور النقيب الأسبق أيضا، اليوم الإثنين، ملفات الترشح لمنصب نقيب المحامين من النادي النهري بالمعادي.

كانت قد أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين 2024، عن المستندات المطلوب تقديمها من المرشحين على مقاعد «النقيب العام وعضوية مجلس النقابة، وعضوية الإدارات القانونية».

جاءت كالتالي:

1 ـ طلب الترشيح وهو نموذج معد بمعرفة اللجنة المشرفة.
2 ـ صورة كارنية 2024 لطالب الترشح.
3 ـ صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الترشح.
4 ـ شهادة من إدارت السجلات بالقيد والعنوان (من النادي النهري).
5 ـ شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب.
6 ـ شهادة بسداد رسوم الاشتراك السنوي لعام 2024 (من النادي النهري).
7 ـ الكشف الطبي من مصلحة الطب الشرعي، ويشمل: (نفسية وعصبية ـ سموم)، وذلك بعد حصول المرشح على خطاب من اللجنة المشرفة لإجراء ذلك الكشف.

ويتم سحب ملفات الترشح من النادي النهري للمحامين بالمعادي.

وأعلنت النقابة العامة للمحامين، عن المواعيد الإجرائية الخاصة بانتخابات النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة الـ٢٨، والمقررة ٩ مارس المقبل.

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بروتوكول تعاون بين نقابتى المحامين المصرية والعراقية

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هيئة مكتب نقابة المحامين تعلن موعد انتخابات نقيب الإسكندرية

 


جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وعلى قرار مجلس النقابة العامة للمحامين في جلسته الخميس الماضي بشأن فتح باب الترشح والدعوة لانتخابات النقابة العامة، وعلى القرار الصادر من نقيب المحامين بشأن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.

ويبدأ تلقى طلبات الترشح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة من السبت الموافق 27 /1 /2024، وحتى الأربعاء الموافق  31 /1 /2024، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساءً.

على أن يتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3 /2 /2024، ثم تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، من ٤ حتى ٦ فبراير ٢٠٢٤.
يلي ذلك مرحلة الفصل في الطعون والتظلمات، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7 /2 /2024، على أن يعقب ذلك إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق  8 /2 /2024، وإعلان كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10 /2 /2024.

ويتم تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11 /2 /2024، ثم إعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء  الموافق 13 /2 /2024.

وتجري انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9 /3 /2024، وجولة الإعادة، يوم السبت الموافق 23 /3 /2024.
وكشف النقيب العام للمحامين عبد الحليم علام، أن الانتخابات سوف تتم تحت إشراف قضائي كامل من بداية تلقى طلبات الترشيح حتى إعلان النتيجة، لافتا إلى قرار هيئة قضايا الدولة بشأن الموافقة على الإشراف على إجراء العملية الانتخابية.  

كذلك توافق مجلس النقابة على تشكيل لجنة منه لإعداد التعليمات التي تتعلق بالانتخابات لتسليمها إلى اللجنة القضائية المشرفة، ومنها إشراف القاضي على الصندوق والتصويت بالبطاقة والكارنيه في مظاريف مغلقة، وحضور مناديب المرشحين لكل مراحل العملية من التصويت والفرز وحقهم في استلام محاضر رسمية من نتائج الفرز في اللجان.

نقابة المحامين حمدي خليفة المحامين اللجنة المشرفة المستندات النقيب العام مجلس النقابة

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