بروتوكول تعاون بين نقابتى المحامين المصرية والعراقية

وقعت نقابة المحامين المصرية، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين- رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع نقابة المحامين العراقيين، برئاسة أحلام اللامي، نقيب المحامين بالعراق، بحضور صباح البياتي، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وعدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين العامة المصرية.

وتضمن البروتوكول تعزيز أوجه التعاون المشترك وذلك في الآتي:

1 ـ العمل على الإعداد والتأهيل والتدريب والتطوير المستمر للمحامين على اختلاف درجات قيدهم في الدولتين، بما يساعدهم على أداء رسالتهم، وممارسة حق الدفاع بأفضل صورة ممكنة، وتلبية احتياجاتهم في الارتقاء بالمهارات القانونية العلمية والفنية والتطبيقية اللازمة لعملهم في كل المجالات القانونية وفروع القانون.

2 ـ تبادل الخبرات والإرساليات العلمية بشأن المؤسسات العلمية بالنقابتين، سعيًا إلى تأسيس علمي ذي طبيعة تطبيقية للمتدربين على مهنة المحاماة من شباب المحامين.

3 ـ منح جوائز تشجيعية وتقديرية للنابهين من الشباب في المحاماة والقانون في الدولتين.

4 ـ التعاون مع اتحاد المحامين العرب في شأن تبادل الخبرات القانونية والتشريعية والفقهية والبحثية مع جميع الزميلات والزملاء المحامين في أنحاء الوطن العربي.

5 ـ التعاون والتكاتف في شأن القضايا العربية وما تواجهه الأمة العربية من تحديات في كل القضايا القومية والوطنية، وفي القلب منها قضية فلسطين المحتلة وما يواجهه شعبها من إجرام عنصري سافر من العدو الإسرائيلي، والمساهمة في كل الإجراءات القانونية والقضائية الدولية ضد الكيان الصهيوني.

6 ـ العمل على ترسيخ صورة ذهنية إيجابية لدى المواطن العربي عن رسالة المحاماة والمحامين ومواجهة ما تسببه بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل من تشويه لهذه الصورة والتأثير عليها سلبًا.

7 ـ العمل على دعم التوسع في مشاركة المرأة في العمل النقابي والمجالس النقابية، وصولًا إلى تمثيل نقابي يتناسب مع دورها الفاعل في رسالة المحاماة.

8 ـ تبادل الخبرات بشأن أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية للسادة المحامين، سعيًا إلى حياة كريمة ولائقة للمحامي حال حياته ورعاية أسرته بعد وفاته وبما يضمن معاشًا لائقًا لمن توافرت له شروط استحقاق المعاش.

9 ـ تبادل الخبرات بشأن النظم الإدارية والمالية، بما يضمن التشغيل الأمثل لمنظومة العمل الإداري والمالي والأكثر كفاءة للموظفين إداريًا وماليًا.

10 ـ أي أوجه تعاون أخرى يرى الطرفان إضافتها مستقبلًا.

11ـ تبادل المحاضرين من أساتذة وخبراء مؤهلين لتنفيذ البرامج وتوفير المواد العلمية اللازمة للمقررات والبرامج التدريبية والأكاديمية.

12ـ عقد اتفاقيات تفصيلية تلحق بهذا البروتوكول لتفعيل ما ورد به من أهداف عامة.

13ـ عقد اجتماعات دورية مشتركة بين هيئة مكتب النقابتين لمتابعة تفعيل أحكام هذا البروتوكول.