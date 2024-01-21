تفاصيل الصراع على مقعد نقيب المحامين في الانتخابات المقبلة

أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن المواعيد الإجرائية الخاصة بانتخابات المحامين 2024 على منصب النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة الـ 28، والمقررة 9 مارس المقبل.



جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وعلى قرار مجلس النقابة العامة للمحامين في جلسته الخميس الماضي بشأن فتح باب الترشح والدعوة لانتخابات النقابة العامة، وعلى القرار الصادر من نقيب المحامين بشأن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.

ويتنافس على موقع النقيب العام للمحامين حتى الآن 4 مرشحين هم: النقيب الحالي عبدالحليم علام، والنقيب الأسبق سامح عاشور والنقيب الأسبق حمدي خليفة، ونبيل عبدالسلام، عضو مجلس النقابة والمرشح السابق لذات المنصب.

علام: تعظيم موارد النقابة وسد منافذ الفساد

ويراهن النقيب الحالي عبد الحليم علام، على ما حققه خلال الفترة الوجيزة المنقضية، من عملية تطوير إدارية ومالية على مستوى ملحوظ وفارق.

فبعد ما يقرب من العام، قضاه علام في منصب النقيب العام، قد نجح بسرعة وبشكل مدروس في إعادة هيكلة نقابة المحامين، وإعادة تنظيمها ماليًا وإداريًا، وتطوير خدمات سداد الاشتراك والعلاج، والتصديق على العقود، وعمل على تطبيق اللامركزية وإعطاء صلاحيات أكثر للفرعيات، وركز على ملفي رقمنة وميكنة الخدمات، وجميعا ملفات استعصت على سابقيه.

كما يؤكد علام أنه اتبع فور توليه المسئولية، سياسة مالية جديدة عظمت من موارد نقابة المحامين وسدت منافذ فساد وتزوير كثيرة، وركزت على ترشيد النفقات وحفظ أموال النقابة، حيث تحرك بقوة في ملفات (التصديق على العقود ـ العلاج ـ دمغة المحاماة ـ المصاريف)، بما رتب توفير النقابة مئات الملايين في فترة وجيزة تم استغلالها في دعم خطط زيادة سقف العلاج دون المساس بالاشتراكات، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى ألف جنيه.

كما شهدت فترة علام، تطوير العديد من غرف المحامين على مستوى الجمهورية، إلى جانب شراء أندية جديدة، وتجهيز وتطوير الأندية الأخرى، والمقرات الخاصة بالنقابات الفرعية، بالإضافة إلى المضي بشكل فعلي في إنشاء المركز الطبي ومستشفى المحامين الذي سوف يتم افتتاحه قريبا.

ويقول علام، إنه لا يزال في جعبته الكثير لحفظ هيبة وكرامة المحامين، حيث يخطط النقيب لمجموعة من الإجراءات سوف يتم تطبيقها تهدف إلى رفع شأن مهنة المحاماة، وتغيير الصورة الذهنية للمجتمع عن المحامي والمهنة، وسوف يعلن قريبا عن عدد من المشروعات التي سوف تنال رضا واستحسان الجمعية العمومية.

حمدي خليفة: دعم الفرعيات وإعادة الأراضي المسحوبة من النقابة

من جهته بدأ حمدي خليفة، النقيب الأسبق للمحامين، التحضير لجولاته الانتخابية، حيث ينظم لقاء مع محامي جنوب وشمال الجيزة يوم الخميس القادم بالنادي النهري بالعجوزة، بعدما أن إلتقى عدد محدود من المحامين في أسيوط والمنيا.

واستعرض خليفة، برنامجه الانتخابي لمنصب نقيب المحامين، مؤكدا أنه يستهدف إعادة الأراضي التي تم سحبها من النقابة خلال الفترة الماضية، وكذلك العمل على إنشاء اتحاد عالمي لنقابات المحامين حول العالم، على أن يكون مقره في القاهرة ويرأسه نقيب المحامين بما يوفر فرص للتدريب والعمل في الدول الأخرى.

وأكد أن برنامجه يوفر الشخصية المعنوية المستقرة للنقابات الفرعية من كارنيهات وعلاج وغيره، واختصاص النقابة العام بالمشروعات الكبرى ومنها المستشفيات والمدن السكنية وقناة فضائية.

وأشار إلى ضرورة تعديل قانون المحاماة لتأكيد حصانة المحامي وتحصيل أتعاب المحاماة عن طريق النقابة مباشرة بما يحقق موارد كبيرة، وتطبيق تعيين المحامين في السلك القضائي.

عاشور يفتح باب التطوع في حملته الانتخابية

أما النقيب الأسبق سامح عاشور، فبعد استقالته من مجلس الشيوخ استعدادا للترشح لمنصب نقيب المحامين في الانتخابات المرتقبة 9 مارس، يواصل لقاءاته مع أعداد محدودة من الجمعية العمومية وفتح بات التطوع في حملته الانتخابية.

يحاول عاشور، العودة للمنصب الذي ظل فيه لمدة تقارب الـ 20 عاما، متحدثا أنه يحاول إصلاح النقابة وإعادة هيبة المحاماة.

واستقبل عاشور، وفدًا من محامين الإدارات القانونية والمحامين أصحاب المكاتب بالقاهرة الكبرى، ويحرص على التواجد بشكل أسبوعي في مكتبه الجديد بالإسكندرية، ضمن لقاءاته للترشح نقيبا للمحامين، مستغلا صفحته الشخصية على فيس بوك لنشر دعم عدد من المحامين له عبر السوشيال ميديا.

ويواصل عاشور تشكيل قائمته الانتخابية مع حجز 7 مقاعد فيها لأعضاء المجلس الحالي الموالين له، وهم: عيسى أبوعيسى، يحيى التوني، ماجد حنا، علي الصغير، مجدي سخي، سعيد عبدالخالق، إسماعيل طه.

نبيل عبد السلام: تعميم تجربتي في الإسماعيلية على النقابة العامة

أما نبيل عبدالسلام، عضو مجلس النقابة الحالي والمرشح السابق لمنصب النقيب، فيقول إنه يراهن على دعم المحامين المشتغلين بالمهنة بعيدا عن الصراع الأبدي على المنصب، مؤكدا أن تجربته في محافظة الإسماعيلية خلال توليه موقع النقيب الفرعي شاهدة على التعامل بحرفية ونزاهة، وأنه يصبو من خلال ترشحه إلى تعميم هذه التجربة على مستوى النقابة العامة والنقابات الفرعية.



أعلن عبد السلام، أن برنامجه الانتخابي يقوم بشكل أساسي على احترام القانون وأحكام القضاء، وتفعيل دور النقابات الفرعية، لتقوم بدور حقيقي في إدارة جميع ملفات نقابة المحامين.