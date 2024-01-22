الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات نقابة المحامين 2024

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين 2024، عن المستندات المطلوب تقديمها من المرشحين على مقاعد « النقيب العام وعضوية مجلس النقابة، وعضوية الإدارات القانونية»، وهي كالتالي:

1 ـ طلب الترشيح وهو نموذج معد بمعرفة اللجنة المشرفة.

2 ـ صورة كارنيه 2024 لطالب الترشح.

3 ـ صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الترشح.

4 ـ شهادة من إدارت السجلات بالقيد والعنوان (من النادي النهري).

5 ـ شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب.

6 ـ شهادة بسداد رسوم الاشتراك السنوي لعام 2024 (من النادي النهري).

7 ـ الكشف الطبي من مصلحة الطب الشرعي، ويشمل: (نفسية وعصبية ـ سموم)، وذلك بعد حصول المرشح على خطاب من اللجنة المشرفة لإجراء ذلك الكشف.

 

ملحوظة: يتم سحب ملفات الترشح من النادي النهري للمحامين بالمعادي.

 

 

نقيب المحامين يتخذ قرارًا  لضبط العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها .

 

فيما أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بوقف قبول جميع الطلبات الخاصة بالنقل أو الإحالة إلى جدول غير المشتغلين، ووقف تغيير عنوان المحامي وذلك اعتبارًا من أمس الأحد.

 

وجاء نص القرار كالآتي: 

 

ــ بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم  17 لسنة 1983 وتعديلاته. 

ــ ونظرًا للبدء في إجراءات ضبط العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها.

 

فقد تقرر الآتي:

 

أولًا:ـ يوقف قبول جميع الطلبات الخاصة بالنقل أو الإحالة إلى جدول غير المشتغلين. 

 

ثانيًا:ـ يوقف تغيير عنوان المحامى وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 21/1/2024 وتشكل لجنة من كلًا من:ـ 

 

1. نقيب المحامين 

2. محمود الداخلي  وكيل النقابة 

3. حسين الجمال    الأمين العام 

 

ويأتي ذلك لبحث هذه الطلبات بناءً على المستندات المقدمة من ذي الشأن، وتحديد جلسة بمعرفة السيد الأستاذ النقيب العام لبحث هذه الطلبات. 

وعلى لجنة القيد وإدارة السجلات وإدارة التحصيل الالتزام بالقرار وتنفيذه من تاريخه.

نقابة المحامين 2024 انتخابات نقابة المحامين النقيب العام عبد الحليم علام النقيب العام اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين

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