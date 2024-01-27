سامح عاشور: أسعى لاستعادة هيبة المحامين والعودة لحصانتهم

ألقى سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، كلمة بعد تقديم أوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين.

وقال: تقدمت بإستقالتى من مجلس الشيوخ من أجل الترشح على مقعد نقيب المحامين، لاستعادة هيبة المحامي ومهنة المحاماة مرة الأخرى والعودة إلى حصانة المحامين التي أقرها قانون نقابة المحامين، لافتًا إلى أن الفوز بيد الله عز وجل والمحامين.

وكان تقدم منذ قليل، سامح عاشور، النقيب الأسبق للمحامين بأوراق ترشحه إلى اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين ٢٠٢٤.

وتقدم بأوراق ترشحه على منصب النقيب العام النقيب الأسبق حمدي خليفة كاول مرشح لمنصب نقيب المحامين، كما تقدم كلا من حماد سيد احمد، ومحمد رجب البرديسي، فيما تقدم العشرات على مقاعد العضوية.

توافد العشرات لتقديم اوراق الترشح

وتوافد عدد كبير من المحامين على مقر النادي النهري للمحامين بالمعادي، استعداد لتقديم اوراق الترشح في انتخابات المحامين ٢٠٢٤ على منصب النقيب العام وعلى عضوية مجلس النقابة.

وتتلقي اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين طلبات الترشح بدءًا من اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، عدا يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، يمتد موعد تلقي الأوراق حتى الساعة مساءً.