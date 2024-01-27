السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حمدي خليفة "يواجه أزمة" في أوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين

حمدي خليفة
حمدي خليفة

فتحت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين ٢٠٢٤، منذ قليل، باب تقديم أوراق الترشح على منصب النقيب والأعضاء.

وتقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات، النقيب الأسبق حمدي خليفة، كأول مرشح على منصب نقيب المحامين.

خليفة واجه أزمة بسبب نقص أوراق ترشحه وغياب إيصال الكشف الطبي، وبعد تدخل رئيس اللجنة المشرفة تقرر قبول أوراقه وتعليق اعتمادها إلى حين تقديمه إيصال.

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انتخابات المحامين 2024| 4 تعليمات مهمة بشأن استلام أوراق الترشح

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انتخابات المحامين ٢٠٢٤.. ٨ مرشحين محتملين على منصب النقيب و١٨٠ لعضوية المجلس

توافد العشرات لتقديم اوراق الترشح

وتوافد عدد كبير من المحامين على مقر النادي النهري للمحامين بالمعادي، استعدادا لتقديم أوراق الترشح في انتخابات المحامين ٢٠٢٤ على منصب النقيب العام وعلى عضوية مجلس النقابة. 

وحضر مبكرا النقيب الأسبق حمدي خليفة، لتقديم أوراق ترشحه على منصب النقيب وعدد من المرشحين لعضوية مجلس النقابة أبرزهم محمد الجندي القيادي بقائمة الأمل.
 وأصدرت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، 4 تعليمات خاصة باستلام أوراق الترشح لانتخابات النقابة العامة للمحامين

وتتلقى اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين طلبات الترشح بدءًا من اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، عدا يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، يمتد موعد تلقي الأوراق حتى الساعة مساءً.

فيما أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن المواعيد الإجرائية الخاصة بانتخابات النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة الـ٢٨، والمقررة 9 مارس المقبل.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وعلى قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن فتح باب الترشح والدعوة لانتخابات النقابة العامة، وعلى القرار الصادر من نقيب المحامين بشأن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.

ويبدأ تلقى طلبات الترشح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة من السبت الموافق 27/1/2024، وحتى الأربعاء الموافق  31-1-2024، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساءً.
على أن يتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3/2/2024، ثم تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، من ٤ حتى ٦ فبراير 2024.
يلي ذلك مرحلة الفصل في الطعون والتظلمات، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024، على أن يعقب ذلك إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق  8/2/2024، وإعلان كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024.
ويتم تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024، ثم إعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء  الموافق 13/2/2024.
وتجري انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024، وجولة الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.

اللجنة القضائية نقابة المحامين ٢٠٢٤ انتخابات نقابة المحامين المحامين حمدي خليفة

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