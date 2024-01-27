سامح عاشور يتقدم بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين

تقدم منذ قليل، سامح عاشور، النقيب الأسبق للمحامين بأوراق ترشحه إلى اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين ٢٠٢٤.

وتقدم بأوراق ترشحه على منصب النقيب العام النقيب الأسبق حمدي خليفة كاول مرشح لمنصب نقيب المحامين، كما تقدم كلا من حماد سيد احمد، ومحمد رجب البرديسي، فيما تقدم العشرات على مقاعد العضوية.

توافد العشرات لتقديم أوراق الترشح

وتوافد عدد كبير من المحامين على مقر النادي النهري للمحامين بالمعادي، استعداد لتقديم اوراق الترشح في انتخابات المحامين ٢٠٢٤ على منصب النقيب العام وعلى عضوية مجلس النقابة

وتتلقي اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين طلبات الترشح بدءًا من اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، عدا يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، يمتد موعد تلقي الأوراق حتى الساعة مساءً.

فيما أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن المواعيد الإجرائية الخاصة بانتخابات النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة الـ٢٨، والمقررة ٩ مارس المقبل.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وعلى قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن فتح باب الترشح والدعوة لانتخابات النقابة العامة، وعلى القرار الصادر من نقيب المحامين بشأن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.