الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"ادعم نقابتك": الجمعية العمومية للمحامين تريد نقيبًا يحمى النقابة من غير المشتغلين

عبد المجيد جابر
عبد المجيد جابر

أكد عبدالمجيد جابر المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة والمتحدث الرسمي باسم حملة "ادعم نقابتك"، أن الجمعية العمومية تريد نقيبًا يستكمل عملية التنقية ويفعل أكاديمية المحاماة.

وطالب "جابر" النقيب الجديد بضرورة الحرص على تلبية مطالب الجمعية العمومية واحترام نصوص المواد 49 و50 و50 مكرر من قانون المحاماة الخاصة بحصانة المحامي.

وأكد أن "المحامين" تريد نقيبًا يقف ضد ما يفرض من رسوم مغالى فيها للغاية وتطالب بنقيب محامٍ مهني قوي مترافع سياسي خاصة أنه منصب سياسي قبل أن يكون نقابيًا.

وأكد أن عدم تطبيق هذه القواعد واحترام القانون سيؤدي إلى ضياع نقابة المحامين واحتلالها من غير المشتغلين بالشكل الذي يضيع هيبة النقابة والمهنة.

وسبق أن تقدم عبدالمجيد جابر المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة "ادعم نقابتك" بأوراق ترشحه على مقعد استئناف القاهرة.

وقال جابر: "أستهدف عودة قلعة الحريات لحفظ كرامة أبنائها وتسترد مهنة المحاماة قيمتها وهيبتها وحل مشاكل المحامين والوقوف مع هموم المحامين فيما يعانونه من غلاء المعيشة وضعف العمل النقابي".

وشهد اليوم الثاني لفتح باب تقديم أوراق الترشح في انتخابات نقابة المحامين تراجع الإقبال بشكل ملحوظ.

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