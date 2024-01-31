حمدي خليفة: برنامجي يتضمن إنشاء 20 مستشفى للمحامين

أعلن المحامي حمدي خليفة، نقيب المحامين الأسبق والمرشح لذات المنصب، عن تفاصيل برنامجه الانتخابي.

وقال خليفة إن أول محور هو استرجاع الأراضي التي تم سحبها وإقامة مدن سكنية عليها وأندية رياضية، وإقامة مستشفى في كل قطعة أرض ليصبح لدى المحامين 20 مستشفى في مختلف المحافظات.

وأضاف: سيتم توفير الدعم السنوي للعلاج وهو ما لا يقل عن 600 مليون جنيه يتم توظيفها لزيادة المعاشات.

وأكمل: سيتم تفعيل دور النقابات الفرعية بحيث يتم إسناد العلاج والكارنيهات والمعاشات لها طبقا لشخصيتها الاعتبارية المستقلة، ويقتصر دورالنقابة العامة علي المشروعات الكبرى.

وتواصل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024 تلقي ملفات المرشحين يوميًا حتى اليوم الأربعاء.