الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حمدي خليفة: برنامجي يتضمن إنشاء 20 مستشفى للمحامين

المحامي حمدي خليفة
المحامي حمدي خليفة

أعلن المحامي حمدي خليفة، نقيب المحامين الأسبق والمرشح لذات المنصب، عن تفاصيل برنامجه الانتخابي.

وقال خليفة إن أول محور هو استرجاع الأراضي التي تم سحبها وإقامة مدن سكنية عليها وأندية رياضية، وإقامة مستشفى في كل قطعة أرض ليصبح لدى المحامين 20 مستشفى في مختلف المحافظات.

وأضاف: سيتم توفير الدعم السنوي للعلاج وهو ما لا يقل عن 600 مليون جنيه يتم توظيفها لزيادة المعاشات.

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لجنة "انتخابات المحامين": تلقينا طلبى ترشح على منصب النقيب خلال اليوم الرابع

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وأكمل: سيتم تفعيل دور النقابات الفرعية بحيث يتم إسناد العلاج والكارنيهات والمعاشات لها طبقا لشخصيتها الاعتبارية المستقلة، ويقتصر دورالنقابة العامة علي المشروعات الكبرى.

وتواصل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024 تلقي ملفات المرشحين يوميًا حتى اليوم الأربعاء.

انتخابات المحامين ٢٠٢٤ المحامين انتخابات المحامين تقديم أوراق الترشيح محكمة استئناف منصب النقيب اللجنة المشرفة عبد الحليم علام سامح عاشور حمدي خليفة

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