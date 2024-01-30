لجنة "انتخابات المحامين": تلقينا طلبى ترشح على منصب النقيب خلال اليوم الرابع

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، عن أنها تلقت خلال اليوم الرابع لتلقى ملفات طلبات الترشيح عدد (2) ملف لمرشح على منصب النقيب العام.

محكمة استئناف القاهرة

كما تلقت اللجنة (27) ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منها (14) ملفًا لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة، و(3) ملفات لمرشح على محكمة استئناف المنصورة، و(1) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسكندرية، و(4) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط، و(1) ملف لمرشحين على محكمة استئناف قنا، و(4) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف طنطا، و(6) ملفات لمرشحين على مقاعد عضوية المجلس عن الإدارات القانونية.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تلقي ملفات المرشحين حتى الساعة الخامسة غدًا الأربعاء الموافق 31/1/2024.

يذكر أن عدد المرشحين على منصب النقيب العام، في ختام اليوم الرابع، وصل إلى 12 مرشحًا، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 215 مرشحًا.

إعلان الكشوف الأولية للمرشحين

ومن المقرر أن يتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3/2/2024، ثم تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، من 4 حتى 6 فبراير 2024.

يلي ذلك مرحلة الفصل في الطعون والتظلمات، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024، على أن يعقب ذلك إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024، وإعلان كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024.

ويتم تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024، ثم إعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024.

وتجري انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024، وجولة الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024