ننشر الكشوف الأولية للمرشحين في انتخابات المحامين 2024

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، اليوم السبت، عن الكشوف الأولية للمرشحين على منصب النقيب العام، والمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة.

وتبدأ اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، غدا الأحد ولمدة ٣ أيام، في تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، على أسماء المرشحين المدرجة في القائمة الأولية.

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من الفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس، تمهيدا لعقد الانتخابات يوم ٩ مارس المقبل.

ووصل عدد من قدموا أوراق ترشحهم على منصب النقيب العام للمحامين 19 محاميًا، بينما وصل عدد من قدم أوراق ترشحه على مناصب العضوية إلى 255 محاميًا، أغلبهم على مقعد استئناف القاهرة، وبعد القائمة الأولية سوف يصبح العدد 18 مرشحا على منصب النقيب و250 للعضوية.

ويبرز في قائمة الـ١٩ مرشحا على منصب النقيب ٥ مرشحين، هم: حمدي خليفة، النقيب الأسبق، وسامح عاشور، النقيب الأسبق، وعبد الحليم علام، النقيب الحالي، ونبيه الوحش، المحامي الشهير، ونبيل عبد السلام، عضو مجلس النقابة والمرشح السابق لمنصب النقيب.

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