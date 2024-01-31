7 مرشحين على منصب نقيب المحامين و40 للعضوية في آخر أيام تلقي طلبات الترشح

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، أنها تلقت خلال اليوم الخامس والأخير لتلقى ملفات طلبات الترشيح عدد (7) ملفات لمرشح على منصب النقيب العام.

وعدد (40) ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم (16) ملفًا لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة، و(1) ملف لمرشح على محكمة استئناف المنصورة، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسكندرية، و(4) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط، و(4) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف قنا، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف طنطا، و(6) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف بني سويف، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسماعيلية، و(3) ملفات لمرشحين على مقاعد عضوي المجلس عن الإدارات القانونية.

وانتهت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، من عمليات تلقي ملفات المرشحين على مقعد النقيب العام، وعضوية المجلس، والتي بدأت يوم السبت الماضي.

وفي اليوم الخامس والأخير من عمليات تلقى ملفات الترشح، يكون قد وصل عدد المرشحين على منصب النقيب العام إلى 19 مرشحًا، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 255 مرشحًا.

وستعلن اللجنة القضائية عن الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3/2/2024.

وتبدأ في تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 4/2/2024، 5/2/2024، 6/2/2024.

وتنتهي من الفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024.

وتعلن عن الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024.