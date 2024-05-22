الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم
مواعيد الصلاة اليوم

الحفاظ على مواعيد الصلاة اليوم في وقتها من أهم العبادات التي جاءت فيها الكثير من الآيات والأحاديث لأن الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام. 

نوضح في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 في عدد من محافظات مصر وفق التوقيت الرسمي لكل صلاة في كل محافظة. 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة القاهرة 

موعد أذان اذان الفجر: 4:16 ص

موعد أذان الظهر: 12:52 م 

موعد أذان العصر: 4:28 م

موعد أذان المغرب: 7:46  م

موعد أذان العشاء: 9:16 م

مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:17 ص

موعد أذان الظهر: 12:57    م

موعد أذان العصر: 4:36 م

موعد أذان المغرب: 7:54 م

موعد أذان العشاء: 9:25 م

مواعيد الصلاة في محافظة بور سعيد 

موعد أذان الفجر: 4:07  ص

موعد أذان الظهر: 12:48 م 

موعد أذان العصر: 4:27 م

موعد أذان المغرب: 7:44 م

موعد أذان العشاء: 9:16 م

 

مواعيد الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 4:17 ص

موعد أذان الظهر: 12:52 م 

موعد أذان العصر: 4:28 م

موعد أذان المغرب: 7:46  م

موعد أذان العشاء: 9:16 م

مواعيد الصلاة في محافظة الفيوم 

موعد أذان الفجر:  4:21 ص

موعد أذان الظهر: 12:53  م 

موعد أذان العصر: 4:28   م

موعد أذان المغرب: 7:46 م

موعد أذان العشاء: 9:15  م

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مواعيد الصلاة في مدينة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:13  ص

موعد أذان الظهر: 12:51 م 

موعد أذان العصر: 4:28  م

موعد أذان المغرب: 7:46 م

موعد أذان العشاء: 9:17 م

مواعيد الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:27 ص

موعد أذان الظهر: 12:50  م 

موعد أذان العصر: 4:19  م

موعد أذان المغرب: 7:37 م

موعد أذان العشاء: 9:03 م

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان 

موعد أذان الفجر: 4:30  ص

موعد أذان الظهر:  12:45 م 

موعد أذان العصر: 4:08 م

موعد أذان المغرب: 7:28 م

موعد أذان العشاء: 8:50  م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش 

موعد أذان الفجر: 4:02 ص

موعد أذان الظهر: 12:42 م

موعد أذان العصر: 4:20 م

موعد أذان المغرب: 7:38  م

موعد أذان العشاء  9:10 م

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