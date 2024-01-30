مرشح لعضوية مجلس «المحامين»: مشروع العلاج بالنقابة مخترق ويهدر موارد الأعضاء

أكد عبد المجيد جابر، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد إستئناف القاهرة والمتحدث الرسمي بأسم حملة “ادعم نقابتك” أن مشروع العلاج بنقابة المحامين مخترق وبقاءه بهذا الشكل تدمير لأرصدة نقابة المحامين واهدار للمال العام.



وقال في تصريحات له،: على مجلس النقابة القادم أما أن الاشتراك في منظومة التأمين الصحي للدولة لمراعاة المحامين وأسرهم صحيا أو التعاقد مع إحدي شركات التأمين الصحي الخاصة بوثيقة تأمين صحي على المحامين

واستطرد: مشروع الرعاية الصحية مخترق ويبدد أموال النقابة ومليء بالسماسرة والمنتفعين، كما أن مستهلكيه هم غير المشتغلين، مؤكدا أن برنامجه الانتخابي يتنازل مقترحات لحل هذه الأزمة بالشكل الذي يوفر منظومة علاجية للمحامي وأسرته وفي نفس الوقت يحفظ أموال النقابة



وسبق أن تقدم عبدالمجيد جابر، المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة “ادعم نقابتك”، بأوراق ترشحه على مقعد إستئناف القاهرة.

عودة قلعة الحريات لحفظ كرامة أبنائها

وقال جابر: أستهدف عودة قلعة الحريات لحفظ كرامة أبنائها وتسترد مهنة المحاماة قيمتها وهيبتها وحل مشاكل المحامين والوقوف مع هموم المحامين فيما يعانونه من غلاء المعيشة وضعف العمل النقابي.

وتواصل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، تلقي طلبات الترشح في الانتخابات خلال اليوم الرابع

ومن المقرر أن تواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تلقي ملفات المرشحين يوميًا حتى غدا الاربعاء الموافق 31/1/2024.

جدير بالذكر أن عدد المرشحين على منصب النقيب العام، في ختام اليوم الثالث، وصل إلى 10 مرشحين، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 182 مرشحًا.

وتقدم النقيب الحالي عبد الحليم علام، بأوراق ترشحه، أمس الاثنين على منصب نقيب المحامين في الانتخابات المرتقبة يوم ٩ مارس ٢٠٢٤، بعد ترأسه جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد.

