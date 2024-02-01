الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الشعب الجمهورى": التركيز على أزمة الأسعار خلال المرحلة الثانية من الحوار الوطنى

الدكتورة ألفت المزلاوي،
الدكتورة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب

قالت الدكتورة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن الحزب وضع عددًا من الأولويات فيما يتعلق بالقضايا التي سيتم استئناف الحوار الوطني في مرحلته الثانية بمناقشتها.

وأشارت "المنزلاوي" إلى أن: من أبرز هذه الأولويات تركيز الحزب على اهتمامات منطلقة من شعار الحزب العام (مع الناس) فكل ما يشغل الناس يشغل الحزب وقيادته ونوابه وأعضائه، ومن أهم شواغل المواطنين خلال الفترة الراهنة يدور معظمها حول المحور الاقتصادي وما آلت إليه أسعار السلع من ارتفاعات جنونية، وهو ما يستدعي تدخل الدولة لمحاصرة الظاهرة وضبط الأسعار وتغليظ العقوبات على محتكري البضائع وزيادة معدلات الرقابة الفاعلة للأسواق وحماية قوت المصريين.

وأكدت المنزلاوي: النسخة الأولى للحوار الوطني أتت بثمار إيجابية عدة من خلال الخروج بعدد من التوصيات مقبلة على مرحلة التنفيذ من قبل الحكومة، مشيرة إلى أن الحوار الوطني بمثابة بيت خبرة كبيرة اجتمع فيه كل الخبراء والمتخصصين، متمثلة في عدد كبير من الأحزاب وممثلي المجتمعي المدني، وذلك لمناقشة الشئون العالقة للدولة المصرية، والتي بحث عدد منها تحديات حقيقية تواجه مصر وتتطلب تدخلات عاجلة، من الضروري أن يتعاون فيها الجميع ويتوافق عليها الجميع.

ولفتت إلى أن الحزب خلال المرحلة الثانية سيولي اهتمامًا بمناقشة ملفات التعليم والصحة والاقتصاد والقضايا المجتمعية المتعلقة بالمرأة والشباب والحياة السياسية التي ستصبح عليها الدولة المصرية.

وأكدت أنه من الملفات التي ستجد اهتمامًا بالغًا وتركيزًا كبيرًا من حزب الشعب الجمهوري، قضية شح العملة الصعبة بالبلاد وعدم القدرة على تقليص الفجوة بين الدولار بأسعاره الرسمية وأسعاره في الأسواق الموازية، وكيف أثر ذلك على حركة الاستيراد والتصدير وتعطل حركة البضائع وارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين.

المرحلة الثانية للحوار الوطني أجندة الحوار الوطني أخلاقيات الحوار الوطني إدارة الحوار الوطني الحوار الوطنى

مواد متعلقة

بالأسماء.. 19 مرشحًا على منصب نقيب المحامين بعد غلق باب الترشح

7 مرشحين على منصب نقيب المحامين و40 للعضوية في آخر أيام تلقي طلبات الترشح

مرشحان على منصب نقيب المحامين فى آخر أيام طلبات الترشح

حمدي خليفة: برنامجي يتضمن إنشاء 20 مستشفى للمحامين

عبدالحليم علام: أغلقت منافذ السرقة والنهب داخل نقابة المحامين

لجنة "انتخابات المحامين": تلقينا طلبى ترشح على منصب النقيب خلال اليوم الرابع

علام: اتفقت مع وزير الصحة على انضمام المحامين لمنظومة التأمين الصحى

نبيل عبدالسلام يتقدم بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين

الأكثر قراءة

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

توجيه عاجل من محافظ مطروح لمواجهة الطقس السيئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟