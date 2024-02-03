حمدي خليفة: برنامجي الانتخابي يتضمن حصانة قضائية للمحامي

قال حمدي خليفة، نقيب المحامين الأسبق والمرشح لذات المنصب، إن برنامجه الانتخابي يتضمن تعديل قانون المحاماة بحيث يتضمن حصانة قضائية للمحامي وسداد أتعاب المحاماة مباشرة للنقابة.

وأوضح في تصريحات له: سداد الأتعاب مباشرة للنقابة يوفر عائد للنقابة لا يقل عن مليار ونصف جنيه سنويا ومن ثم تستطيع النقابة رفع المعاشات بصورة جيدة.

وتبدأ اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، غدا الأحد ولمدة ٣ أيام، في تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، على أسماء المرشحين المدرجة في القائمة الأولية المقرر إعلانها اليوم.

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من الفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس، تمهيدا لعقد الانتخابات يوم ٩ مارس المقبل.

ووصل عدد المرشحين على منصب النقيب العام للمحامين إلى 19 مرشحًا، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 255 مرشحًا، أغلبهم على مقعد استئناف القاهرة.

ويبرز في قائمة الـ١٩ مرشح على منصب النقيب ٥ مرشحين هم: حمدي خليفة، النقيب الأسبق، وسامح عاشور، النقيب الأسبق، ونبيه الوحش، المحامي الشهير، وعبد الحليم علام، النقيب الحالي، ونبيل عبد السلام، عضو مجلس النقابة والمرشح السابق لمنصب النقيب.

وأغلقت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، الأربعاء الماضي، تلقى طلبات الترشح في الانتخابات المقررة 9 مارس.

وتلقت اللجنة في اليوم الأخير، عدد (7) ملفات لمرشح على منصب النقيب العام وعدد (40) ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم (16) ملفًا لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة، و(1) ملف لمرشح على محكمة استئناف المنصورة، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسكندرية، و(4) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط، و(4) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف قنا، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف طنطا، و(6) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف بني سويف، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسماعيلية، و(3) ملفات لمرشحين على مقاعد عضوي المجلس عن الإدارات القانونية.