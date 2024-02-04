وزير الإعلام السعودي: العلاقات السياسية مع مصر في أقوى مستوياتها

أكد سلمان بن يوسف الدوسري، وزير الإعلام السعودي، أن العلاقات المصرية السعودية متجذرة وتاريخية وتتميز بالتفرد والمسئولية في إدارة كافة الأزمات التي تمر بها المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله والوفد المرافق له، من قبل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور أسامة نقلي، سفير السعودية في مصر، وعدد من الإعلاميين والصحفيين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف.



وأضاف الدوسري أن العلاقات الإعلامية بين البلدين هي انعكاس للعلاقات السياسية التي تعد في أقوى مستوياتها، مشيرًا إلى أن دور الإعلام النهوض بهذه العلاقات والتدخل الفوري والعمل على رأب الصدع حال وجود أي خلافات بين الجانبين، ولا يوجد أي اختلاف إعلامي بين البلدين ولكن هناك بعض المحاولات من البعض عبر السوشيال ميديا، والذين يهدفون إلى دغدغة المشاعر من خلال البحث عن أي شيء سلبي لزيادة المتابعة، ولكن دورنا كإعلام ألا نسمح بذلك أبدًا لأنه لا توجد أي خلافات أو مشكلات بين مصر والسعودية.



وأشار إلى أن وعي الشعوب هو السبيل لمواجهة محاولات البعض للإيقاع بين البلدين، خاصة وأن الوعي الشعبي ارتفع بسبب الأحداث التي تمر بالمنطقة.



فيما أشار أسامة نقلي، سفير السعودية في مصر، أن العلاقات بين البلدين في أفضل الحالات، وهناك تنسيق على كافة المستويات القيادية والعسكرية والأمنية، مضيفًا أن هناك تعاونًا استراتيجيًا كبيرًا بين البلدين، والدليل على ذلك عدد الزيارات المتبادلة على المستوى الوزاري أو كبار المسئولين بين البلدين، لتعزيز المصالح المشتركة.



وأشار محمد فهد الحارثي، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، إلى أنه لا توجد أي أزمة بين وسائل الإعلام المصرية والسعودية، موضحًا أن هناك شراكات بين هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية وهيئة الإذاعة المصرية والشركة المتحدة والنايل سات، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن مبادرة كبيرة خاصة بالذكاء الاصطناعي خلال المنتدى السعودي للإعلام.

